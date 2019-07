«Cal ser conscient que el cotxe no és cap joguina i s'ha d'estar alerta»

El Premi a la Confiança el va rebre Domènec Álvarez, de 22 anys, un dels associats més joves. «Fa quatre anys que tinc el carnet de conduir i vaig decidir fer-me soci del Montepio des del primer moment perquè la meva mare hi havia treballat molts anys; és una qüestió familiar», comentava a Regió7. La seva mare va morir fa un any i mig i Álvarez llegia el premi com «un homenatge» a ella.

Al seu entendre, «cal ser conscient que el cotxe no és cap joguina i que s'ha d'estar alerta i respectar tant les normes de circulació com la resta de conductors. A més, és molt important que si els joves sortim de festa i consumim alguna beguda alcohòlica, s'agafi un taxi per tornar a casa».