Un incendi de vegetació a Avinyó deixa sense electricitat 1.200 llars

Un incendi de vegetació a Avi-nyó va deixar ahir a la tarda sense subministrament elèctric unes 1.200 llars. Els veïns del municipi van estar més de tres hores sense llum. La incidència també va afectar, però en menor mesura, els municipis d'Artés i Santa Maria d'Oló, on menys de 200 abonats van patir el tall de subministrament i durant poca estona. L'origen de l'avaria estava en una torre elèctrica propera a la zona on va tenir lloc l'incendi, tot i que ahir no se sabia què va provocar el foc. De fet, no se sabia si el foc va fer malbé la torre elèctrica o si la mateixa instal·lació tenia alguna cosa a veure amb l'origen de l'incendi.

Pel que fa al foc, les flames van cremar uns 1.500 metres quadrats a Avinyó. L'incendi es va declarar a prop de l'escorxador. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís al voltant de dos quarts de 4 de la tarda, i en una hora va estar estabilitzat. Cap a les 5 es va donar per extingit. Fins a la zona s'hi van desplaçar 12 dotacions dels Bombers i quatre vehicles amb 20 voluntaris de les ADF.

Endesa confirmava que els tècnics s'hi van desplaçar per solucionar la incidència i que abans de les 7 de la tarda alguns punts d'Avinyó ja tenien electricitat. El tall va afectar la totalitat del terme municipal, i a part del poble també també es van veure afectats els veïns d'Horta d'Avinyó. L'alcalde del municipi, Eudald Vilaseca, que en aquest cas l'origen del foc no té res a veure amb manteniment del bosc i incidia que en l'àrea on va tenir lloc l'incendi la zona boscosa i de vegetació està ben cuidada. «El bosc és propietat de l'escorxador i ho té ben cuidat. Hem d'agrair, doncs, que ho tingui en bon estat perquè això ha ajudat a frenar la propagació del foc. Per altra banda, s'ha de remarcar que el tram del bosc per on passa la línia elèctrica també està en bon estat. Finalment agrair a veïns haver donat l'alerta tan aviat. Això ha permès uns ràpida actuació dels serveis d'emergències que s'hi han desplaçat», afegia l'alcalde de la població.

També s'hi va desplaçar un helicòpter dels Bombers de la Generalitat, que van poder carregar aigua en el riu que hi ha a prop d'on va tenir lloc l'incendi de vegetació. L'alcalde d'Avinyó destacava ahir, un cop extingit l'incendi, que va ser clau la intervenció ràpida dels serveis d'emergència per apagar-lo en poca estona.