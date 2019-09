Manresa ja té marcades amb pintura les 8 rutes senderistes de l'Anella Verda

L'Anella Verda de Manresa disposa de vuit itineraris senderistes que, segons l'Ajuntament, ja es poden fer seguint les marques de pintura verda que s'hi han posat.

D'altra banda, la senyalització vertical només és present a la meitat de les rutes, i la M8 El Cardener i Puigberenguer, la M6 El regadiu de Viladordis, la M5 Els cingles del Llobregat i la M4 Del Cardener al Llobregat, encara no en tenen.

Les marques de pintura són de color verd per facilitar la identificació de la ruta en aquells trams compartits per diferents itineraris, i s'ha optat per afegir a la senyalització el número de l'itinerari a les cruïlles on aquests recorreguts es bifurquen.

Fa uns anys, les entitats padrines de l'Anella Verda havien senyalitzat alguns dels itineraris amb marques de pintura d'un color diferent per a cada itinerari.

A final de l'any 2018, l'Ajuntament va reiniciar els treballs de senyalització amb el repintat de l'itinerari dels pous de Glaç i la riera de Guardiola.

Durant el 2019, s'han continuat les tasques de senyalització i en aquests moments es pot dir que la totalitat dels itineraris estan marcats.

Una part de la senyalització s'ha fet amb la col·laboració de persones voluntàries. L'altra, mitjançant la contractació d'aquesta tasca a una empresa externa.