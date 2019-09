La Policia Local de Manresa rep cada any 700 objectes perduts al carrer

En un magatzem de les antigues garjoles de la Policia Local hi ha l'armari on guarden els objectes

Mòbils de totes les marques que no han rebut més trucades, claus que mai més han obert cap porta, bosses amb objectes personals a l'interior... La Policia Local de Manresa té un armari on guarda gairebé tots els objectes perduts al carrer i que han trobat ciutadans o els mateixos agents. Cada any porten a la comissaria uns 700 objectes, una xifra que s'ha mantingut en els darrers anys. Més de la meitat són retornats als propietaris, però n'hi ha que mai ningú no reclama i llavors, si estan en bones condicions i poden tenir una utilitat, són cedits a entitats o institucions per a causes benèfiques.

Margarita Romero, que forma part del personal encarregat dels objectes perduts en les dependències de la Policia Local, va rebre dijous al matí una bossa amb un passaport. Segurament no serà l'únic objecte perdut que caurà a les seves mans al llarg del dia perquè diàriament en rep entre dos i cinc. «El propietari del passaport segurament tindrà sort perquè sabem el seu nom, i així és molt més fàcil localitzar-lo. Si és un ciutadà de Manresa, el tindrem en el padró; si és d'una altra població, l'Ajuntament d'aquest altre municipi el podrà localitzar», explica.

Però hi ha objectes que mai no són reclamats i entren a l'armari de l'oblit. I no és cap metàfora. Aquest armari existeix, i és en un magatzem de les antigues garjoles de la comissaria. En el seu interior hi ha alguns objectes curiosos, com una caixa d'eines plena de cargols. També s'hi pot veure una bossa, segurament d'una mare, ja que a l'interior hi ha una compresa i petites joguines de nen petit. Fa uns quants anys havien arribat a tenir objectes tan extravagants com una nina inflable que mai ningú no va reclamar.

El departament guarda els objectes durant sis mesos, i si durant aquest temps no n'han trobat el propietari, els llencen a l'abocador. «Però alguns s'aprofiten. Si tenen una utilitat, demanem a Serveis Socials a qui li podria interessar. Bastons o ulleres en bones condicions, per exemple, van a residències d'avis perquè els aprofitin», explica. És la segona vida d'aquests objectes que una dia van oblidar en algun lloc o van caure sense que ningú se n'adonés.

El 2018, la Policia Local va rebre 704 objectes, i segurament aquest any la xifra serà més o menys similar. Aquest any, els han portat 490 objectes, dos menys que en el mateix període de l'any passat. Una dada que es manté en els últims anys. Fa un lustre, en van custodiar 750 i aquesta xifra s'ha anat mantenint.

«Els indrets més concorreguts són els llocs on se'n troben més. Supermercats o indrets on hi ha hagut celebracions són els més habituals», explica Montserrat Morros, cap de la secció jurídica de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil, el departament que custodia els objectes.

De tot el que van rebre durant l'any passat, van poder tornar 466 objectes (el 66%) als seus propietaris. Aquest 2019, un total de 269. «Els que recuperen la cartera amb la documentació personal es posen contents perquè s'estalvien haver de renovar- ho tot. Gestions que suposen un autèntic maldecap i una inversió de temps», destaca la responsable del departament.