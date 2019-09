La regidoria d'Ensenyament impulsa, col·labora o dona suport a la materialització d'accions i projectes educatius per al curs 2019-2020:



Adreçats a alumnat de primària

?Consell d'Infants. Projecte adreçat a alumnat de 5è i 6è de primària amb l'objectiu de fomentar la participació infantil com a ciutadans de ple dret. La temàtica de treball d'aquest curs és el valor del respecte. Hi participen les escoles Valldaura, l'Espill, Puigberenguer, La Salle, Sant Ignasi, Renaixença, La Sèquia i Jeroni de Moragas.

?Pregó infantil de la Llum. Un any més les escoles continuen participant en la festa d'hivern de la ciutat sent els pregoners infantils dels actes. Aquest curs les escoles participants són: La Salle, Bages i Muntanya del Drac.

?Manifest i activitat dins dels actes dels Drets dels Infants. Del 18 al 23 de novembre tindran lloc els actes relacionats amb la setmana dels drets dels infants. L'eix de treball d'aquest any és el respecte entès com el respecte cap a un mateix, els altres i l'entorn. En els actes adreçats a les escoles hi participaran a l'entorn de 525 alumnes de 4t de primària. El manifest, realitzat per alumnat d'EI3, té la participació de les escoles Fedac i Puigberenguer.

?Visites a l'Ajuntament.



Per a alumnat de secundària

?Projecte Manresa-Mauthausen. Es manté la col·laboració amb el projecte facilitant la realització d'activitats. Per a aquest curs hi ha prevista la realització de l'activitat «Camps: Camins de Pau», que finalitzarà amb una instal·lació artística al Museu Comarcal a final de gener.

?Coordinació Servei Comunitari. L'Ajuntament col·labora amb els Serveis Educatius del Departament, per impulsar el desplegament del Servei Comunitari a la ciutat, vetllant perquè les entitats del territori en siguin coneixedores i facilitar la seva implementació.

?Fira de l'Estudiant. Aquest curs es realitzarà la 28a edició, amb uns 3.000-3.300 alumnes assistents anuals.

?Pla Educatiu d'Entorn, en coordinació amb el departament d'Educació de la Generalitat. Proposta educativa que té per finalitat donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives de tota la comunitat, amb especial atenció als sectors socials més desfavorits. Accions del Pla Educatiu d'Entorn: tallers de suport, família i llars, Lècxit, Cessem, acollida escolar i social, mediació lingüística, acollida lingüística.

?Educació 360, amb el suport de la Diputació de Barcelona. Model educatiu que promou i integra les oportunitats educatives extraescolars i comunitàries, garantint l'equitat en el seu accés i contribuint a l'èxit educatiu. Accions del projecte Educació 360: patis oberts, projectes de música comunitària i activitats amb la FAVM (biblionius i projectes a les biblioteques veïnals).

?Des del curs passat, l'Ajuntament col·labora amb l'escola Sant Ignasi i l'institut Guillem Catà donant suport en el desplegament del programa Magnet. Aquests dos centres educatius seran protagonistes, entre d'altres, de l'acte d'inici de curs escolar que tindrà lloc el proper 9 d'octubre a les 18.30 hores.



Per ajudar famílies

Amb l'objectiu d'oferir eines i recursos per acompanyar les famílies en la seva tasca educadora es programa:

?Un cicle de xerrades per a mares i pares. Aquest curs es programaran quatre xerrades en col·laboració amb diferents regidories.

?La maleta de les famílies són accions d'orientació adreçades a mares i pares d'alumnat de 4t ESO (xerrades, tallers i tutories) en col·laboració amb la Diputació.



Oficina d'escolarització

Des del 3 de setembre, l'Oficina Municipal d'Escolarització ha atès 221 famílies. Com a resultat d'aquestes atencions, han passat per les dues Comissions de Garanties d'Admissió que han tingut lloc aquest mes de setembre un total de 194 alumnes, que han suposat 141 noves escolaritzacions a la ciutat.

Aquest curs, l'Oficina Municipal d'Escolarització, a causa de l'increment de la demanda, ha passat a obrir de 2 a 3 dies setmanals, dimarts, dimecres i dijous, d'11 del matí a 2 del migdia.

Es manté la periodicitat quinzenal per a les reunions de la comissió de Garanties d'Admissió.



Aula multisensorial

Des del curs passat està en ple funcionament l'aula multisensorial ubicada a la llar d'infants Bressolvent.

És un recurs que no només s'utilitza amb alumnes de les llars d'infants, sinó que també en fan ús serveis especialitzats com l'escola d'Ampans Jeroni de Moragas i el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Preoç (CDIAP), per proporcionar estímuls per afavorir el desenvolupament dels alumnes.