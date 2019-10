Junyent afirma que les residències privades no alteren els plans de fer-ne una de pública

L'Ajuntament de Manresa ha assegurat que la proliferació de projectes per fer residències d'avis privades a Manresa o bé habitatges per a gent gran no afectarà la construcció d'una residència pública a la ciutat amb una seixantena de places, que ja està compromesa amb la Generalitat. El consistori ha de cedir els terrenys, tema que s'està acabant de debatre perquè hi ha diferents opcions. Una d'elles és un solar al carrer Joan Fuster, cantonada amb la carretera del Pont de Vilomara.

L'afirmació la va fer ahir l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, a l'acte institucional d'inauguració de les Aules de la Gent Gran que es va fer al saló de plens, ple de gom a gom. «Som conscients que hi ha pressa» per fer la residència pública, va afirmar. Actualment a Manresa hi ha dues propostes per fer residències privades que suposarien 275 places, i un projecte per construir 75 pisos assistits.

Al parlament de cloenda de l'acte, Junyent va recordar que una de cada cinc persones de Manresa té 65 anys, i que moltes superen els 85. «Ens n'alegrem. És una dada de l'evolució de la ciutat i del país que ens diu que és un col·lectiu significatiu. Hem d'invertir per facilitar les seves vides».

L'any 1984 la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes va posar en marxa les Aules i els Tallers de Retrobament. Actualment hi ha 18 entitats i associacions a Manresa que organitzen aules per a gent gran, i la inauguració és el tret de sortida on totes hi són representades. El mateix passa amb la cloenda, quan exposen els treballs que han realitzat al llarg de tot el curs.

En nom d'aquestes entitats i de la Coordinadora de Jubilats, la seva presidenta, Fina Dordal, va assegurar que «volem que la gent gran sigui activa tant en formació com en el lleure, i tenir un envelliment actiu i digne». Va afirmar que no s'ha de tenir por del saber, i va reconèixer els professors que imparteixen classes i cursos perquè són indispensables per a la continuïtat de les aules i «donen més del que reben».

La regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Rosa Maria Ortega, va intervenir a l'acte institucional per remarcar les ganes d'aprendre de la gent gran, «perquè vosaltres, tot i saber moltíssim, heu decidit continuar aprenent». Va assegurar que la «ciutat som tots. Manresa la fem entre tos: petits, mitjans i grans. I de viure només se n'aprèn vivint. I vosaltres de viure en sabeu un munt. La tribu educa la tribu. I vosaltres sou els més savis i sàvies de la tribu, i us necessitem», va acabar dient.

A l'acte també hi va intervenir el doctor en Història i exalcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, que va pronunciar una xerrada sobre la importància de la vinya al Bages al llarg del temps. Va ser la primera lliçó del curs d'enguany de les Aules de la Gent Gran.