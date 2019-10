El camp de futbol de la Pirinaica és objectiu dels vàndals un mes després de l'estrena

El camp de futbol del barri manresà de la Mion no ha durat intacte ni un mes des de la seva reestrena. És el camp on juga la Pirinaica, i un dels membres del club, Josep Sebastián, explica que al club estan en «estat de xoc» per les destrosses que hi va causar un grup de vàndals.

Els fets, diu Sebastián, van passar divendres de la setmana passada a la nit, quan un grup de set persones, una d'elles menor d'edat, va accedir al recinte esportiu. Allà dintre es van dedicar a malmetre diferents elements del camp que Sebastián enumera: xarxes, banderins de córner, tor-retes, xarxes, tanques publicitàries, la molla que força el tancament de la zona tècnica, panys de portes, l'altaveu de la zona del bar, cadires trencades, van aixecar trossos de gespa, i també van deixar fora de servei algunes de les càmeres de seguretat que graven el que passa al recinte durant les 24 hores del dia.

La reestrena del camp de futbol es va fer el 30 d'agost passat, després que es completés la instal·lació de la gespa artificial.

Sebastián assenyala com la causa dels problemes les queixes d'un veí que van acabar amb el tancament dels llums de l'aparcament durant les nits. Considera que la foscor crea un ambient propici perquè a les nits a la zona hi hagi cotxes i també perquè finalment, divendres passat, els vàndals acabessin accedint a l'interior del recinte esportiu. I precisament es dona la circumstància que va ser el mateix veí molest pels llums el que va alertar la Policia Local. Segons Sebastián, ho va fer per denunciar una festa del club al recinte esportiu, i la sorpresa de la policia en arribar al lloc dels fets va ser trobar-se amb els vàndals. Era un grup de set persones, una de les quals menor d'edat i que van ser identificades, segons explica el mateix Sebastián.

També es mostra satisfet que hi anés la policia perquè «si no hagués estat així, amb les càmeres sense funcionar, no hauríem pogut saber qui eren els autors» de les destrosses.

Actualment la Pirinaica és el principal usuari del recinte, tot i que també hi fa alguns entrenaments el club de rugbi.