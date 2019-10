En el mateix període s'han guanyat més de 18.000 metres quadrats de voreres

En el mateix període de temps que Manresa ha guanyat la superfície de quatre places majors de nous parcs i jardins (8.301 m?2;), i ha millorat l'espai corresponent a tres places majors també de zones verdes (6.346 m?2;), també ha gua-nyat el que equivaldria a nou places majors de voreres (18.664 m?2;), tal com ja va explicar Regió7 (vegeu edició del 20 de setembre del 2019).

En concret, des del 2017, l'Ajuntament de Manresa ha intervingut en 4.416 metres lineals de voreres, xifra que augmenta fins als 4.666 metres si hi sumem les actuacions del 2015 i el 2016, quan es va actuar en 250 metres. El 2015 es va fer una nova vorera a la passera entre el Pont Vell i l'estació de la Renfe (120 m de longitud) i el 2016 es va ampliar el carrer del Joc de la Pilota (130 m). Aplicant una mitjana de 4 metres d'amplada als espais destinats a vianants on s'ha intervingut en el període 2015-2019, que sumen un total de 4.666 metres de longitud, es constata que durant aquests cinc anys –del 2015 al 2019– la ciutat ha guanyat més de 18.000 m?2; de voreres, segons informació facilitada pel consistori manresà.

La majoria han estat ampliades o millorades amb la plantació d'arbrat, però n'hi ha algunes que s'han creat des de zero, com ara la passera entre el Pont Vell i l'estació de la Renfe; un tram a la carretera de Viladordis; la guanyada a l'aparcament Saclosa després que es reurbanitzés per convertir-lo en zona blava; un tram a la carretera C-1411b, fins al pont de Sant Francesc i a tocar de l'aparcament de terra que utilitzen els usuaris de la Renfe; i la nova, i molt reivindicada pels veïns, vorera del camí de la Gravera.

En el cas de la construcció de la nova rotonda de la Bonavista, d'una banda hi ha els 3.564 m?2; guanyats d'espai de parc i jardins en aquesta zona (vegeu pàgina 3) i, de l'altra, els més de 2.000 m?2; de voreres guanyats amb la transformació dels carrers de l'entorn.