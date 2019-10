La finca de la Fàbrica Nova bull d'activitat després d'estar sis anys aïllada rere un mur

Dues excavadores, una piconadora i una aplanadora treballaven ahir al matí a l'interior del recinte de la Fàbrica Nova de Manresa. Les obres d'urbanització de l'entorn de l'antic complex fabril l'han obert de nou a la ciutat, després de passar sis anys mig tapada rere el mur de dos metres d'alçada que hi va construir la propietària d'una bona part dels terrenys, La Caixa, fa sis anys. La resta pertany a l'empresa Cots i Claret i al Banc de Sabadell, que el 2014 es va quedar 2.300 m2 de la constructora manresana.

Fa onze anys que es va aturar l'operació urbanística que havia de transformar la fàbrica manresana en un espai en què es preveia ús residencial, comercial, d'oficines i hoteler, dotat d'un gran parc urbà de quatre hectàrees, amb places i un aparcament subterrani. El projecte el van signar Batlle i Roig Arquitectes, els mateixos de la Baixada dels Drets i de l'ampliació de la plaça de Sant Ignasi que anirà on era l'ender-rocada Sala Ciutat quan acabi la construcció dels nous accessos al Museu Comarcal.

Ahir, els operaris es dedicaven a rebaixar el terreny de l'interior de la Fàbrica Nova més proper a la carretera del Pont de Vilomara, vial on també s'ha eliminat una part del mur, que ha anat a fora a tot el perímetre de la propietat paral·lel a l'avinguda de Bertrand i Serra i a la Via de Sant Ignasi. Com va mostrar aquest diari la setmana passada, tirar-lo a terra ha inclòs eliminar l'entrada històrica al recinte. Al davant de la plaça del Remei, els treballs també consistien, ahir, a aplanar el terreny.



Una transformació de 13.000 m2



Amb una durada d'un any i mig i un pressupost de 3,3 milions, 2,7 dels quals els aporta La Caixa, mentre que la resta se'ls reparteixen l'Ajuntament i els veïns a parts iguals, l'actuació d'urbanització entre les piscines municipals i la carretera del Pont de Vilomara va començar el 23 de setembre passat. La primera fase afecta la banda més propera a la fàbrica i s'allargarà mig any, mentre que la segona, d'un any de durada, es farà al costat dels habitatges, inclosa la plaça del Remei, on les obres es portaran a terme repartides entre les dues fases.

Quan s'acabin, hauran suposat la millora de 13.000 m2, entre la Via Sant Ignasi (de les piscines a la plaça del Remei, inclosa) i l'avinguda de Bertrand i Serra. S'ampliaran i arbraran les voreres i es millorarà la rotonda amb el carrer de Joan XXIII, que va entrar en funcionament el 2017 dins dels canvis viaris per les obres de la Bonavista; i la connexió de l'avinguda de Bertrand i Serra amb el carrer de Sant Joan d'en Coll, que serà recta, i no com ara, que cal incorporar-se primer a la carretera del Pont i després girar cap a l'esquerra per accedir a aquest carrer. D'aquí que actualment s'estigui aplanant el terreny que queda dins de la finca de la Fàbrica Nova perquè és on haurà de passar la calçada dels vehicles. La vorera del Bertrand i Serra per la banda de les cases guanyarà molta amplada amb aquest canvi.



La plaça que no ho ha estat mai



Durant la primera setmana de la intervenció, ha informat l'Ajuntament, es van fer tasques de desviament i de tancament de l'obra –que han substituït el mur dels darrers sis anys per una tanca reixada d'obra–, i el següent pas va consistir a engegar els treballs d'enderrocs i els primers moviments de terres, alhora que es van fer els treballs de replanteig de l'obra i de localització dels serveis existents per saber per on passen el que estan soterrats, atès que n'hi ha que es renovaran.

Prèviament, es va habilitar un aparcament amb entrada i sortida per la Via de Sant Ignasi entre la fàbrica i l'aparcament de la Piscina Municipal perquè els veïns puguin deixar-hi el cotxe, tenint en compte que s'ha eliminat tot el que hi havia des de les piscines en direcció a la carretera del Pont. Ahir, estava gairebé ple. També estava plena de cotxes la plaça del Remei, que amb les obres que s'hi portin a terme serà finalment una plaça com indica el seu nom, cosa que no ha estat mai, amb arbres i bancs.