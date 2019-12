Per què no paguen, alguns dels comerços que hi ha a Guimerà?

Foscor on no hi ha els tendals

Al carrer d'Àngel Guimerà, la il·luminació d'enguany queda a anys llum de l'atractiva ornamentació dels carrers de Sant Miquel, Born, Nou i Urgell, per posar quatre exemples. Fins i tot les tires de bombetes en ziga-zaga del carrer de Carrió, potser més properes a una festa major que a Nadal, fan més goig. A Guimerà, hi ha establiments on les tires de led imitant un tendal no quadren amb les mides de l'entrada de la botiga o que s'aguanten lligades com poden als fanals. No passarà a la història del bon gust, vaja.

Per què el carrer comercial per antonomàsia de Manresa no té una il·luminació com mereix? Perquè de la setantena de comerços que hi ha al tram entre Crist Rei i la Muralla, paguen menys de la meitat (31 enguany). Això fa anys que succeeix. Entre els que no paguen, hi ha negocis de solvència contrastada com Mango, Textura i Only. També n'hi ha que s'inclouen en aquest paquet que paguen. Señor, que hi té tres botigues, paga. I botigues més petites sense cap coixí a sota, també.

Regió7 va fer la pregunta a diversos comerços de Guimerà del bloc que no ha col·laborat i que, per tant, no tenen il·luminació. N'hi ha que van preferir no participar i van remetre a una decisió de l'empresa. La manresana Serra Claret ni tan sols no va voler escoltar la pregunta feta en un dia de carrers molls i, per tant, de poca gent a les botigues, la qual cosa fa pensar que ho va motivar el més absolut desinterès.

Sí que va contestar Mar Her-ranz, de la sabateria Casas. Explicava que sempre havien pagat però que, en veure que eren molts altres negocis del carrer els que no ho feien i que el cost a repartir era molt elevat, els responsables del negoci van decidir no contribuir-hi més. Reclamava que «l'Ajuntament se n'hauria de preocupar perquè fa pena i és molt trist». Aquesta mateixa expressió repetia Eva Moreno, encarregada de Punt y Roma, establiment que tampoc no paga «per decisió de l'empresa», tot i que els primers anys sí que hi col·laborava. «Tothom diu que fa pena», lamentava.

A AG-25, explicava Rosa Martín, dependenta, contribuïen cada Nadal pels llums però el darrer que ho van fer la mestressa va quedar molt decebuda amb la il·luminació, «que era una tira en un arbre de davant la botiga», i va decidir no pagar més. Coincidia amb les altres dues venedores que en casos com aquest l'Ajuntament hi hauria d'intervenir.

Martí Codina, encarregat de Señor, es preguntava com és possible que carrers sense el pes comercial que té el d'Àngel Guimerà «facin molt més goig».