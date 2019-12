Compte enrere per participar en la marató de sang que acull avui el teatre Conservatori

L'escenari del teatre Conservatori, on hi ha les lliteres, aquest matí

L'escenari del teatre Conservatori, on hi ha les lliteres, aquest matí G. C.

Encara queden unes quantes hores per participar en la marató de donació de sang que ha organitzat el Banc de Sang i Teixits al teatre Conservatori de Manresa. Ha començat a les 10 del matí d'avui divendres i s'allargarà fins a les 9 del vespre. Feia tres anys que Manresa no acollia una marató i s'ha volgut aprofitar per canviar-ne l'emplaçament del Casino al Conservatori per temes d'espai. A banda, el fet que a la plaça de Sant Domènec hi hagi la pista de gel fa que aquests dies esdevingui un centre neuràlgic important de Manresa.

Una trentena de professionals del Banc de Sang fan possible la marató, al costat dels quals s'han afegit una quinzena d'alumnes de la Joviat que fan promoció de la donació i capten nous donants a l'entrada del teatre. A la tarda també hi haurà voluntaris de Creu Roja, que duran jocs per entretenir la canalla mentre els pares donen sang, i, previsiblement, del programa de voluntariat de la Fundació La Caixa.

Quan els donants entren a la platea del teatre hi troben els metges a primera fila, que són els que els fan el qüestionari, els prenen la tensió i miren que no tinguin anèmia i, si està tot correcte, pugen a l'escenari, on hi ha les lliteres per fer la donació. En un lateral hi ha el refrigeri que es poden prendre els donants després de donar sang per recuperar forces. La sortida es fa pel mateix lloc que l'entrada. En un lateral de la platea, una pantalla informa del nombre de donacions que s'han fet.

Al migdia arribaven a la trentena. L'objectiu és que aquestaq xifra s'enfili molt més.

Campanya de Nadal

El Banc de Sang ha iniciat la campanya de Nadal amb l'objectiu d'aconseguir les màximes donacions possibles durant les dues darreres setmanes de desembre i la primera de gener, època en què les donacions baixen un 25% pel canvi d'hàbits de la ciutadania.

Aquest Nadal, tots els donants de sang rebran un regal dels seus amics invisibles, els receptors. Després de cada donació, s'emportaran una postal de persones que han necessitat sang en algun moment de la seva vida i que els han volgut escriure un missatge d'agraïment.

"Ara ja podem dir que som germans de sang. Gràcies al teu compromís, solidaritat i el teu gest de donar sang jo puc batallar les meves sessions de quimio", escriu Xavi Vallès, que està en tractament del seu càncer i ha necessitat 61 transfusions de glòbuls vermells.

O la Miriam De Tena, trasplantada de moll d'os d'un donant que també ha necessitat sang i escriu això a la postal: "El millor regal que he rebut han estat les teves cèl·lules i la teva sang! Gràcies donant per regalar-me vida".

El Juan José Parreño ha fet arribar aquest text als donants: "Per als qui doneu sang poden ser uns minuts, però per als qui la rebem pot ser una vida".

Període crític: les festes

Malauradament, les reserves baixen un 25% durant aquests dies. Les dues últimes setmanes de l'any són, juntament amb el mes d'agost, el període més crític perquè és quan el nombre de donacions disminueix més.

Els dies de pont del mes de desembre, el fred i les festes són elements negatius per a la donació i el canvi d'hàbits fa que les reserves de sang vagin baixant. Cal tenir en compte que la sang caduca i que cal transfondre amb un període de temps determinat.

I en les èpoques de menys donació la principal necessitat són les plaquetes, que són les que caduquen més ràpid: als 5 dies. Per això cal mantenir un ritme de donació constant també al Nadal.



Aquest Nadal apunta't al web per donar sang

A més, els donants disposen per primer cop a les festes nadalenques d'apuntar-se a través del web per donar sang els propers dies. Des del web poden escollir dia i franja horària (matí o tarda), i el dia abans de la donació rebran un recordatori en el seu correu electrònic.

Col·lectes a tot Catalunya

Des d'ara i fins a Reis, s'organitzen a tot Catalunya més de 200 col·lectes de donació de sang.

A aquestes campanyes s'hi sumen les donacions als hospitals amb banc de sang:



Barcelona : Clínic, Sant Pau i Vall d'Hebron a Barcelona ciutat; Bellvitge; Germans Trias i Pujol de Badalona; Fundació Althaia-Hospital Sant Joan de Déu de Manresa ; la Mútua a Terrassa; l'Hospital de Mataró; el General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès; l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes i l'Hospital General de Granollers

: Clínic, Sant Pau i Vall d'Hebron a Barcelona ciutat; Bellvitge; Germans Trias i Pujol de Badalona; ; la Mútua a Terrassa; l'Hospital de Mataró; el General de Catalunya de Sant Cugat del Vallès; l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes i l'Hospital General de Granollers Girona : Doctor Josep Trueta

: Doctor Josep Trueta Lleida : Arnau de Vilanova

: Arnau de Vilanova Tarragona: Joan XXIII, Sant Pau i Santa Tecla, Sant Joan de Reus, Verge de la Cinta de Tortosa, Pius de Valls i Hospital del Vendrell

A través del web donarsang.gencat.cat es poden consultar els punts de donació més propers a partir del nom d'un municipi o un codi postal.



Qui pot donar sang?

A Catalunya, cada dia calen 1.000 donacions per atendre les necessitats dels malalts. De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi les següents condicions bàsiques: