El pressupost enfronta JxM i ERC amb Fem i Cs mentre el PSC juga la carta conciliadora

Rocós debat pressupostari al ple de l'Ajuntament de Manresa, tant per la densitat del contingut de la carta de navegació econòmica més potent dels darrers deu anys -de 91 milions d'euros amb 10,6 d'inversió (vegeu Regió7 del 12 de desembre)- com pels cops de roc dialèctics que es van llançar govern i oposició dijous a la nit.

Al mig, el PSC fent el paper de força conciliadora i votant a favor del pressupost municipal -que es va aprovar amb el suport de 20 dels 25 regidors- després d'aconseguir que s'acceptés la seva esmena perquè la inversió de 500.000 euros en millora de l'asfalt i 300.000 en voreres passés a ser de 350.000 en asfalt i 450.000 en voreres.

A banda i banda del PSC, que va jugar la carta de fer política per modificar la prioritat inversora i sumar, van fer pinya les altres forces discrepant obertament no només per defensar models ideològics diferents sinó amb acusacions encreuades de mentir.

Per exemple, quan Jordi Trapé, de Fem Manresa, denunciava una rebaixa en els diners que es destinen a habitatge o Andrés Rojo, de Ciutadans, feia el mateix amb la partida de mobilitat urbana, el portaveu del govern i primer tinent d'alcalde, Marc Aloy (ERC), els va acusar de no dir la veritat i amagar dades, perquè si hi ha una reducció de la despesa en mobilitat és perquè la modificació de la zona blava permet haver de deixar de pagar a la concessionària 345.000 euros i perquè enguany s'han pogut deixar de posar els 500.000 euros per salvar l'empresa municipal Forum. Aloy també va retreure a Fem que digui que l'Ateneu les Bases en comptes de 12 milions en costarà 42, perquè aquí s'hi posa també la gestió i no només la construcció.

L'alcalde i regidor d'Hisenda, Valentí Junyent (JxM), va celebrar que els cupaires aquest cop no els haguessin insultat i Jordi Trapé, de Fem Manresa, va negar que això hagués passat i va atribuir la reacció desproporcionada del govern al fet que havien fet diana en la crítica de fons a un pressupost que no aporta solucions sinó més continuisme. Va acusar l'alcalde de mala fe per no proporcionar fins a aquell mateix moment les dades sobre la recaptació per multes i va reclamar afrontar les veritables principals dificultats de la ciutat. Una altra topada es va produir quan Cs va dir que el manteniment dels diners de l'AMI barraven la porta del diàleg i Junyent va replicar que no estar d'acord amb el 0,008% del pressupost no justificava un vot negatiu.