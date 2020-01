Contenidors que no donen l'abast per festes

Sovint els contenidors no donen l'abast. Però si això passa durant uns dies de festa, quan el consum augmenta, es nota més. La imatge és d'un contenidor de recollida d'objectes de vidre a l'avinguda Francesc Macià. No hi caben i es deixen a terra, amb el mal efecte que fa i el perill que pot suposar. Seria convenient que es programessin més serveis aquests dies per recollir les deixalles.