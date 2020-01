L'Hostal La Masia doblarà, de 8 a 16, les habitacions per fer front a la demanda

L'Hostal La Masia, a la Baixada dels Drets, passarà de tenir 8 habitacions a disposar-ne del doble, fins a 16. La demanda que reben ha animat els seus responsables a fer obres per donar-hi resposta, segons ha pogut saber Regió7.

De moment, els dos darrers anys les feines a l'edifici han consistit a instal·lar-hi un ascensor per poder arribar a la tercera i quarta plantes, que és on seran les noves habitacions de l'hostal.

Durant les obres per dotar La Masia de més habitacions s'han localitzat noves restes de l'antiga muralla i portal de Santa Llúcia. No és gens estrany si es té en compte que l'hostal, situat a la cantonada de la Baixada dels Drets amb el carrer de Santa Llúcia, és a l'indret per on transcor-ria la muralla i on hi havia el portal de Santa Llúcia, també conegut com portal de les Cuireteries, atès que era l'ofici principal de la zona. Aixecat el segle XII, aquest portal, que era un dels que tancaven la ciutat pel sector est, formava part del segon circuit de muralles que protegien la ciutat unificant els turons del puig Cardener i puig Mercadal.

De fet, a la façana de l'edifici de La Masia són visibles unes filades de pedres rectangulars que podrien correspondre a una de les dues antigues torres quadrades, com la del carrer de Sobrerroca, enmig de les quals es trobava el portal de Santa Llúcia.