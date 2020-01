Presenten 166 queixes per demora al Bages

Els usuaris del transport sanitari no urgent a la Catalunya Central han fet 225 queixes per retards, 175 de les quals són de pacients del Bages, i especialment de Manresa pel fet de ser la ciutat més poblada de la comarca. El SEM destaca que, tenint en compte els nombres, hi ha poques queixes, perquè percentualment significa que només hi ha un 0,003 % d'incidències. I és que el 2019 hi va haver al Bages 55.645 trasllats.

Representants del Grup d'Ambulàncies del sindicat CCOO creuen que les xifres d'incidències no reflecteixen la realitat de la qualitat del servei. I és que els retards, afirmen, són gairebé diaris i molts usuaris només expressen el malestar al conductor, però no presenten cap queixa formal.