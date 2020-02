Manresa homenatja un 'Biberó' centenari: Jaume Navarro Torras

Nascut el 3 de febrer de 1920, va pertànyer a la Lleva del Biberó, un fet que l'ha marcat molt al llarg de la seva vida. Jaume Navarro Torras va treballar als magatzems Jorba, primer portant la comptabilitat de la part dels comestibles i després com a apoderat. Amb motiu del seu 100 aniversari, ha rebut la visita de l'alcalde de Manresa Valentí Junyent i la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega.

Jaume Navarro Torras ha rebut l'homenatge de l'Ajuntament de Manresa, ciutat on va néixer l'any 1920. L'alcalde de Manresa Valentí Junyent i la regidora d'Infància, Joventut i Persones Grans, Rosa Maria Ortega li han fet lliurament d'un ram de flors i un obsequi en nom de la ciutat, així com de la Medalla centenària que atorga la Generalitat a tothom qui celebra els cent anys de vida. L'homenatge s'ha celebrat a la Residència Montblanc, on resideix actualment Jaume Navarro, amb la presència d'amics i familiars, així com de treballadors i treballadores del centre.

Vidu de la seva dona "Trini", Jaume Navarro té un fill i una filla, és avi de tres néts i besavi de 5 besnéts. Membre de la Lleva del Biberó, la generació que va ser cridada a files als 18 anys, va treballar portant la comptabilitat de la part dels comestibles i després com a apoderat. Va formar part de la Junta de la pista Castell i va ser tresorer de la Societat Astronòmica. Li agrada llegir i escriure, i té les parets de l'habitació plenes de fotos de tota la seva família.