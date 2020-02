Chicote fa realitat el somni de la manresana Montse Soldevila

Aquesta setmana es va emetre el programa Auténticos de La Sexta enregistrat al teatre Kursaal de Manresa el novembre passat. El xef Alberto Chicote es va infiltrar en una classe de teatre per sorprendre la manresana Montse Soldevila, que té una discapacitat intel·lectual, circumstància que no l'ha aturat per aconseguir el que vol: convertir-se en actriu i accedir al grau d'arts escèniques que imparteix l'Escola d'Arts Escèniques de Manresa.

Soldevila no s'esperava trobar-se Chicote i va quedar completament descol·locada en veure'l, però molt contenta per poder conèixer en persona el presentador. Al final del programa, la manresana esperava el veredicte de les proves per accedir al grau d'arts escèniques, i l'actor Francesc Orella, el Merlí de la popularíssima sèrie de TV3 amb el mateix nom, va ser l'encarregat de dir-li que ha estat acceptada el proper curs.

Chicote s'ha fet popular pel programa Pesadilla en la cocina, que ja ha finalitzat la setena temporada, on intenta ajudar a reflotar negocis de restauració que passen per un mal moment, i on ha destacat per la mala bava amb què tracta sovint els seus responsables. A Auténticos mostra una faceta totalment diferent ja que ajuda persones amb discapacitat a complir els seus somnis.