Turisme espiritual, hospitalitat, educació i l'autobiografia de sant Ignasi, al cicle Ignàgora

"Els valors avui del turisme espiritual", és el títol de la primera de les conferències que el fòrum Ignàgora, organitzat per la Fundació la Cova, Manresa 2022 i l'Ajuntament de Manresa, ha programat per aquest mes de març. La conferència tindrà lloc el dimecres 4 de març i anirà a càrrec de Sílvia Aulet, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, que posarà de relleu la fortalesa del turisme espiritual i les connexions amb altres formes de turisme.

La segona de les xerrades es durà a terme el dimecres 11 de març i sota el nom "De l'hostilitat a l'hospitalitat", a càrrec de Pilar Pavia i Pau Vidal, de la fundació Migra Studium (Servei jesuïta a Migrants), que faran un repàs del fet migratori avui.

El tercer dimecres de març, dia 18, serà el torn del professor del departament de Psicologia de la Universitat de Girona, Moisès Esteban-Guitart, que parlarà sobre "Reptes i oportunitats de l'educació 360" per reflexionar sobre la necessitat d'un canvi de paradigma en educació que faci possible abordar les problemàtiques contemporànies.

L'última de les conferencies, titulada "Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola. Una aproximació a la seva autobiografia", anirà a càrrec de Xavier Melloni, jesuïta, antropòleg, teòleg i especialista en diàleg interreligiós. Durant la ponència, que tindrà lloc el dimecres 25 de març, Melloni donarà la seva visió de Sant Ignasi a partir de la lectura de la seva biografia.

Totes les xerrades tindran lloc al Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana (Camí de la Cova, 17), a les 7 de la tarda.



6a edició d'Ignàgora



Ignàgora celebra enguany la seva 6a edició. Es porta a terme durant el mes de març a través de diverses xerrades i ponències de professionals i especialistes. És un espai de reflexió i aprofundiment en la figura de Sant Ignasi i de la influència dels valors ignasians en la societat actual, i de com aquests poden contribuir en el lideratge i el governament dels diversos àmbits de les ciutats, les empreses i l'educació del futur.



Programa 2020

Dimecres 4 de març a les 19 h



"Els valors avui del turisme espiritual", a càrrec de Sílvia Aulet, professora i investigadora de la Facultat de Turisme de la UdG.

El turisme espiritual avui és una realitat i un fenomen que no para de créixer però tot i això encara hi ha una certa confusió al voltant del que és. En aquesta sessió es parlà de què és el turisme espiritual, perquè avui sembla que aquest tipus de viatge està de moda, quines connexions té amb altres formes de turisme com el turisme religiós o els pelegrinatges i quin són els valors que caldria desenvolupar al voltant d'aquesta activitat.

Dimecres 11 de març a les 19 h



"De l'hostilitat a l'hospitalitat", a càrrec de Pilar i Pau Vidal de la fundació Migra Studium (Servei Jesuïta a Migrants).

Farem un repàs al fet migratori a casa nostra avui. D'una banda analitzarem les arrels de la cultura actual d'hostilitat vers l'estranger, posant el focus en la realitat dels CIE (Centres d'Internament d'Estrangers). De l'altra, presentarem l'hospitalitat com a valor profundament humà i contracultural, i com avui algunes persones obren casa seva per fer real aquest valor universal.

Dimecres 18 de març a les 19 h



"Reptes i oportunitats de l'Educació 360", a càrrec de Moisès Esteban-Guitart, Director de l'Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona, professor del departament de psicologia de la Universitat de Girona.



Existeix un creixent reconeixement de la necessitat d'un canvi de paradigma en educació que faci possible abordar les problemàtiques i necessitats contemporànies. L'educació 360 neix com una aliança compromesa amb valors d'igualtat i equitat per transcendir les fronteres convencionals dels espais i temps educatius. Sota la premissa del reconeixement múltiple dels diferents serveis, agents i entitats com a co-responsables de l'acte educatiu, es descriu la necessitat de connectar experiències d'aprenentatges, agents, espais i temps educatius. La conferència revisa l'origen, característiques, així com reptes i oportunitats que es plantegen d'aquesta visió de l'educació i l'aprenentatge traduïda en la noció d'ecosistema educatiu local.

Dimecres 25 de març a les 19 h



"Èxode i èxtasi en Ignasi de Loiola. Una aproximació a la seva autobiografia", a càrrec de Xavier Melloni, de la Comunitat jesuïtes de Manresa. Intervindran: Jordi Simon i Oriol Pérez Treviño.

En aquesta obra, l'autor ens dona la seva visió de Sant Ignasi a partir d'una lectura de la seva Autobiografia. La presenta com una continua sortida d'ell mateix, on conflueixen l'èxode i l'èxtasi, angoixa i joia, extraviament i retrobament, tal com succeeix en la vida dels humans. Interpretant la vida de Sant Ignasi, l'autor ens ajuda a llegir la nostra pròpia vida.