1.093 persones ja han respost l'enquesta sobre el nou sistema de gestió de residus

El procés participatiu per implantar el nou sistema de gestió de residus a Manresa està despertant interès entre la ciutadania. La bona arrencada s'està fent palesa a través de la participació en l'enquesta que proposa l'Ajuntament de Manresa en aquest enllaç, en la qual es demana a la ciutadania diversos aspectes sobre els seus hàbits pel que fa als residus, i diverses qüestions que ajudaran a perfilar el model, els horaris i sistemes de recollida, etc.

De moment, ja hi han participat 1.093 persones. L'enquesta estarà disponible a la web fins al 31 de març.

Durant aquests dies, quatre persones estan realitzant també enquestes personals a peu de carrer per valorar l'opinió de la ciutadania. També s'ha començat a difondre un vídeo per animar la ciutadania a participar a les properes sessions participatives.

Aquest dilluns, l'Auditori de la Plana de l'Om gairebé es va omplir, amb un total de 148 persones, en l'acte inaugural de la campanya, conduït per Francesc Mauri, meteoròleg de TV3; i amb la participació de Josep M. Tost, director de l'Agència de Residus de Catalunya; Ricard Jorba, gerent del Consorci del Bages per a la gestió de Residus; Xavier Codina, alcalde de Santpedor; i Noèlia Ramírez, alcaldessa de Balsareny. També hi van participar el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet, i el va tancar l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent.

En l'acte, els alcaldes de Balsareny i Santpedor, municipis amb sistemes avançats de recollida (contenidors intel·ligents i porta a porta, respectivament) van fer una valoració positiva del funcionament del seu model, que en tots dos casos ha multiplicat el percentatge de recollida selectiva. El gerent del Consorci va fer un repàs de la situació als diversos municipis del Bages i el Moianès i les perspectives de futur, mentre que el director de l'Agència de Residus va fer una perspectiva històrica sobre l'evolució en la recollida de residus al conjunt de Catalunya els darrers anys i també els reptes de futur.



Properes jornades participatives

El procés participatiu per a la implantació del nou sistema de recollida de residus continua aquests propers dies amb jornades destinades a professionals d'activitats econòmiques:

Restauració: Dimecres 11 de març a les10 del matí al Centre Cultural El Casino

Comerços: Dimecres 11 de març a les 13.30 al Centre Cultural El Casino

Altres activitats econòmiques (despatxos, perruqueries, tallers, altres serveis, etc.): Dijous 26 de març, a les 10 del matí al Centre Cultural El Casino

També hi haurà sessions de participació presencials per a tota la ciutadania, que se celebraran el dimecres 11 de març, a les 6 de la tarda al Centre Cultural El Casino, i dijous 26 de març, a les 6 de la tarda a l'Espai Jove Joan Amades.

Entre altres temes, en aquestes sessions de participació obertes a la ciutadania es debatran aquestes qüestions:

Sessió activitats econòmiques:



Qui tindrà servei Porta a porta i qui tindrà accés als contenidors;

Per quines fraccions?

Recollida amb cubells o bosses?

Quins són els millors horaris i dies?

Quins criteris han de constituir la taxa de residus?

Altres dubtes i propostes

Sessió oberta a la ciutadania:



Quin hauria de ser el dia de recollida de la resta?

Quin és el millor horari de recollida?

Accés sempre als mateixos contenidors o a qualsevols?

Quins criteris haurien de constituir la futura taxa justa o pagament per generació de residus?

Quines excepcions o adaptacions a casos particulars convé tenir en compte?

Amb quina eina es fa el control d'accés: targeta, clauer i/o telèfon mòbil?

Altres dubtes i propostes

Totes les llars de la ciutat han rebut aquest dies un fulletó informatiu municipal per donar a conèixer el calendari de totes aquestes sessions.

D'altra banda, fins al proper 15 de març, la ciutadania també pot opinar sobre quines accions creu que l'Ajuntament ha de prioritzar per al període 2020-23 en l'enquesta del PAM (Pla d'Actuació Municipal).