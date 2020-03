L'Ajuntament tanca tots els espais d'atenció al públic i atendrà la ciutadania per telèfon o Internet

L'Ajuntament de Manresa ha activat el Pla Bàsic Municipal en fase d'Emergència, en resposta a la decisió de la Generalitat d'activar el Pla PROCICAT en fase d'Emergència-1. Per aquest motiu, ha decidit deixar de prestar atenció presencial, a partir d'aquest migdia i fins al dia 27 de març, de manera que tota l'atenció passarà a ser telefònica i telemàtica, que serà reforçada. Igualment, es recomana a la ciutadania que limitin al màxim els grups de gent, redueixin els desplaçaments i es quedin a casa sempre que sigui possible.

Totes les oficines i instal·lacions de l'Ajuntament de Manresa han quedat tancades al públic a partir d'aquest migdia, en aplicació del Pla Bàsic Municipal, que el consistori ha activat en fase d'Emergència, en compliment del Pla PROCICAT de la Generalitat, activat també en fase d'Emergència-1. Tots els serveis que presenten atenció al públic han quedat tancats, si bé continuaran donant servei a la ciutadania, a través d'Internet o per telèfon. Per a atenció general es pot trucar al telèfon 010, que ha ampliat els horaris (de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 8 del vespre) o als telèfons de cada servei. Tota la informació es pot consultar a aquets web.

En la reunió d'aquest matí del Centre de Coordinació Operativa Municipal (CECOPAL), s'han activat noves mesures com a prevenció per evitar la propagació del coronavirus Covid-19, que seran vigents des d'avui fins al proper 27 de març, i que es podran prorrogar o modificar en funció de com evolucioni la situació.

A banda de deixar de prestar atenció presencial, l'Ajuntament recomana a tota la ciutadania i els establiments oberts al públic que segueixin les indicacions de les autoritats sanitàries, limitant al màxim els grups de gent, mantenint una mínima distància, reduint els desplaçaments i quedant-se a casa, sempre que sigui possible.

D'altra banda, l'Ajuntament ha adoptat mesures organitzatives internes per garantir els serveis essencials i alhora reduir el risc de propagació del virus (evitar reunions i desplaçaments, facilitar el teletreball, habilitar grups de treball i torns per reduir el risc de contagi, etc).

El consistori ha acordat actuacions per facilitar la conciliació personal, familiar i laboral als personal que té a càrrec menors, persones grans o amb alguna discapacitat.

Les mesures s'han afegit a les que es van aprovar ahir, que són les següents:



Suspendre totes les activitats que es realitzen en tots els equipaments municipals, a excepció dels Serveis Socials bàsics i les activitats laborals pròpies.

totes les activitats que es realitzen en tots els equipaments municipals, a excepció dels Serveis Socials bàsics i les activitats laborals pròpies. Suspendre totes les activitats recreatives, de qualsevol tipus, que es realitzin a la via pública i que requereixin autorització municipal.

totes les activitats recreatives, de qualsevol tipus, que es realitzin a la via pública i que requereixin autorització municipal. Suspendre el mercat setmanal dels dimarts de la Font dels Capellans.

el mercat setmanal dels dimarts de la Font dels Capellans. Recomanar a la ciutadania i les entitats que evitin les activitats que impliquin concentracions de persones , seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya.

, seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya. Ampliar l'horari d'atenció telefònica del 010, que funcionarà de dilluns a divendres, fins a les 8 del vespre.

L'Ajuntament informa que totes les mesures acordades són amb caràcter estrictament preventiu per evitar una major propagació de la malaltia, i sempre seguint les recomanacions de la Generalitat de Catalunya. Igualment, recomana a tota la ciutadania que s'informi a través del departament de Salut, Protecció Civil i altres canals oficials, i segueixi els consells de les autoritats sanitàries.