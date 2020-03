Reciclen el 100% dels 900 quilos de deixalles que va generar la Transèquia

El Consorci del Bages per a la gestió de residus va participar per sisè any consecutiu a la Transèquia instal·lant i gestionant àrees de recollida de deixalles al llarg del recorregut per facilitar la separació dels residus que es van generar en els punts d'avituallament.

En total es van recollir 867 quilos de residus, dels quals el 100% van poder ser reciclats. És el tercer any que s'aconsegueix fer-ho.

En total, es van recollir 120 quilos de paper, 80 d'envasos, 620 de fracció orgànica i 47 d'oli vegetal.

En les darrers edicions, l'organització, a mans de la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia, va fer una aposta clara per utilitzar materials que siguin compostables als punts d'avituallament.

D'aquesta manera, la major part dels residus són restes orgàniques que es porten a la planta de compostatge de Bufalvent, on es converteixen en adob per a horts i jardins.

A més, també s'avança en la reducció de residus instal·lant fonts d'aigua i evitant avituallaments monodosi. El menjar i les begudes que van sobrar s'han donat a Càritas de les poblacions per on passa la Transèquia.