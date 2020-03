Una esllavissada talla l'accés principal al barri manresà de Sant Pau

Imatge del despreniment sobre la via Arxiu Particular

Una esllavissada sobre el camí de Sant Pau, el principal vial de connexió del barri manresà amb la c-1411, ha deixat tallada la via. L'Ajuntament ha informat que la resta del dia de dilluns quedarà impracticable i dimarts hi ha previst retirar i netejar la terra, pedres i l'arbre caigut.

El president de l'Associació de Veïns de Sant Pau, Lluís Brucart, ha explicat que l'esllavissada va tenir lloc en un punt en el què hi havia tanques prèvies a la realització d'obres a càrrec d'Aigües de Manresa.

Brucart ha alertat que al camí de Sant Pau hi ha altres punts "insegurs" susceptibles de patir esllavissades i ha afirmat que ha estat "una sort que no hi hagi hagut cap desgràcia, perquè per allà passat gent a peu". També vehicles.

L'esllavissada va sorprendre el conductor d'un bus del servei urbà que va donar l'alerta i va ser necessària la presència de la Policia Local per guiar les maniobres per girar cua, davant la impossibilitat de continuar el recorregut.

El govern municipal va explicar que l'esllavissada s'havia produït a causa de les pluges, que s'havia anat a inspeccionar el lloc i la persistència de la pluja podia fer que caigués encara més superfície del talús. Amb el camí de Sant Pau neutralitzat els veïns i el bus han de passar per l'altre accés al barri que hi ha per la part de darrere.

L'esllavissada va quedar senyalitzada i el vial tallat fins a la realització dels treballs de retirada de material de la calçada.