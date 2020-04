La UPC Manresa suspèn la jornada de portes obertes d'aquest dissabte però la farà divendres de forma virtual

El pròxim 24 d'abril, diverses escoles i facultats de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) obren les portes per donar a conèixer els estudis, les sortides professionals i les instal·lacions de la Universitat al futur estudiantat universitari. Aquesta vegada però, serà en format virtual. Les mesures de confinament decretades per l'estat d'alerta sanitària per la Covid-19 han obligat a suspendre la jornada de portes obertes prevista pel dissabte 25 d'abril i, enlloc d'aquesta, s'ha optat per organitzar-ne una de virtual el dia abans.

En el cas de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), el centre docent de la UPC a Manresa, la jornada del dia 25 havia de ser, a més, la jornada de portes obertes del Campus de Manresa, en el marc de la qual, cada any, els centres universitaris del Campus de Manresa, la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM) i la Residencia Universitària, obrien també les portes per rebre la visita del futur estudiantat interessat en la oferta universitària de la capital del Bages.

Com la resta de centres manresans no s'han plantejat fins ara fer una jornada virtual, la UPC Manresa ha canviat la data i el format i s'ha sumat a jornada de portes obertes virtual del 24 d'abril, la primera d'aquestes característiques en la història de la UPC Manresa. Possiblement es facin altres jornades de portes obertes al campus durant el mes de maig.

Les persones interessades en aquesta jornada s'han d'inscriure prèviament. Cada centre docent de la UPC es posarà en contacte amb elles per donar la informació necessària per poder accedir a unes trobades virtuals.

A la UPC Manresa, amb la mateixa filosofia de les jornades de portes obertes presencials, hi haurà una primera trobada en què Rosa Giralt, sotsdirectora de Comunicació i Estudiantat, parlarà amb les persones assistents telemàticament sobre el centre docent en general i els donarà informació d'interès per al futur estudiantat. Posteriorment, les persones interessades podran accedir a les trobades sobre els diferents graus i màsters, on rebran informació concreta de cada estudi i podran interactuar amb la persona que els informi per resoldre els dubtes que tinguin.

Aquestes sessions informatives virtuals permetran al futur estudiantat conèixer els estudis i resoldre dubtes sobre els graus o màsters que els interessen, les seves sortides professionals, així com informació complementària sobre la vida universitària, la mobilitat internacional, les pràctiques en empreses, etc.

Amb aquesta jornada es pretén que les persones interessades en les titulacions que s'imparteixen tinguin accés a la mateixa informació que tindrien si assistissin a una jornada de portes obertes presencial. Pel que fa a la visita de les instal·lacions, la jornada virtual ofereix vídeos del centre i de la biblioteca que compten amb la participació d'estudiants i en els quals es veuen alguns dels espais de la UPC Manresa, de la BCUM i de la Residència Universitària.

Com ja es va fer l'any passar, enguany s'havia optat per organitzar més jornades de portes obertes amb l'objectiu de fer jornades amb grups més reduïts que els anys anteriors, i així poder donar una millor atenció als assistents. La del dia 24 serà la segona jornada, a la primera, que es va fer de manera presencial el 12 de febrer, hi van assistir unes 260 persones.



Futures jornades

També hi ha previstes unes altres jornades de portes obertes per conèixer la UPC Manresa els propers mesos de maig i juny, tot i que la incertesa actual fa pensar que potser també s'hauran de fer en format virtual i que, en funció del calendari definitiu de les proves d'accés a la universitat i de la preinscripció universitària, es podria programar alguna durant el mes de juliol.



Estudis de grau i màster

La UPC Manresa ofereix els estudis de grau en Enginyeria Minera, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Enginyeria de Sistemes TIC i Enginyeria d'Automoció, així com els màsters universitaris en Enginyeria dels Recursos Naturals i en Enginyeria de Mines.

Informació i inscripció a la jornada de portes obertes virtual del 24 d'abril a la UPC Manresa: https://www.epsem.upc.edu/ca/portes-obertes

Informació i inscripció a la jornada virtual de la resta de centres docents de la UPC: https://www.upc.edu/ca/futurs-estudiants/jpo