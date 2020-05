Més d'un centenar de treballadors d'Althaia es concentren a l'hospital per exigir millores

«Ho hem donat tot a canvi de res, i ja n'hi ha prou». Amb aquesta contundència es va acabar ahir la concentració que van convocar treballadors de la Fundació Althaia de Manresa davant l'Hospital de Sant Joan de Déu per reclamar millores socials, laborals i econòmiques, ara que ha baixat la pressió pel coronavirus, van dir.

La concentració es va dur a terme a les 8 del vespre coincidint amb l'hora que la població surt a balcons i finestres a aplaudir els professionals de la sanitat per la tasca que estan duent a terme. Amb aplaudiments, secundats per veïns que hi havia als voltants i també dels habitatges propers de la Balconada, va començar la protesta. Es va fer respectant distàncies de seguretat i amb elements de protecció com mascaretes, davant els accessos a consultes externes. Hi havia pancartes i rètols on es reclamava que el patronat d'Althaia no doni l'esquena als treballadors, l'equiparació amb els professionals de l'ICS i també altres com «No som un hospital de segona. Hem treballat com tots».

Els treballadors han fet un comunicat en el qual reclamen recuperar la part econòmica que tenien abans de la crisi i les retallades del 2008. També la paga per objectius del 2019 i les dels pròxims anys, i que s'equiparin les seves condicions salarials i laborals a les dels treballadors de la Salut pública.

Així mateix sol·liciten proves per a tots els treballadors que han tingut contacte directe amb pacients positius pel coronavirus i que es reconegui com a malaltia professional. Demanen, també, sistemes de protecció adequats, els anomenats EPI, per a tothom, i que les hores fetes de més durant el punt àlgid de la pandèmia es paguin a preu «d'hora de força major». Això seria el 100 % del preu de l'hora ordinària més el 50% d'aquesta hora segons el que correspongui a cada categoria. I que la gent que es va haver d'enviar a casa no hagi de recuperar les hores.

Finalment, reivindiquen millores de contracte del personal suplent «que aquests dies d'alarma han treballat al 100%», i prejubilacions com es fa en altres sectors.

Segons representants dels treballadors, de moment només han rebut negatives per part de la fundació. Althaia va fer públic ahir que la direcció considera que «hauria de ser possible fer un reconeixement, també econòmic, a l'esforç que els professionals han realitzat per fer front a l'emergència sanitària» del coronavirus, «amb el benentès» que ha de ser «compatible amb la sostenibilitat econòmica de la institució i en el marc del que es prevegi per al sector sanitari concertat. En aquest sentit, s'hi està treballant».