«És qüestió de tenir paciència i que la gent s'animi a comprar»

Maria Alba Serra Roca destaca amb orgull que la llibreria del carrer Sant Miquel és la més antiga d'Espanya, i probablement d'Europa, pertanyent a una mateixa família: «A Manresa ho hauríem de valorar més! Vam fer una gran festa pels 175 anys i en farem 200, si Déu vol». L'històric establiment va ser fundat per Pau Roca, besavi de la seva mare, que va participar en la crema del paper segellat el 1808, la revolta manresana contra l'autoritat napoleònica. La llibreria ha viscut la pandèmia de la grip del 1918 i la guerra civil: «Si n'han passat, de coses! No sé si devien tancar llavors, però a la finestra hi havia una reixa per on devien passar els llibres», apunta. Ella va agafar el relleu dels tiets al capdavant del negoci el 1984, i n'és l'única treballadora, amb el suport del seu marit. Només tanca quinze dies per vacances, i per això la situació actual, amb la persiana abaixada des del 14 de març és inèdita: «Em sap molt greu».

Té previst tornar a obrir dilluns que ve: ella anirà amb mascareta i oferirà gel des-infectant i els clients hauran d'entrar d'un en un («la botiga és petita») i no podran tocar els llibres. «No crec que els primers dies hi hagi cua, però hi ha subscripcions, com les de L'Abans, que ja me les demanen», apunta, i afegeix que «és qüestió de tenir paciència i que la gent s'animi. Costarà, però ha de tornar la normalitat».

Ha viscut Sant Jordi, diada especial per a les llibreries, sense el tràfec d'altres cops: «Per sort vaig aturar les compres a temps i no m'he pessigat els dits! Han dit que el celebrarem el 23 de juliol i caldrà tornar a començar... Serà diferent, a l'estiu. I anirà bé si la gent es queda a Manresa, però si es pot anar a les segones residències, malament».