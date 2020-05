El teletreball, una oportunitat per fer menys desplaçaments

? Fins a l'arribada de la crisi del coronavirus, el teletreball es veia més com una perspectiva de futur que com una opció de present. Ara, ja és una realitat i segons alguns experts ha arribat per quedar-se. I aquest canvi en la ubicació del lloc de treball fa que sigui innecessari traslladar-se cada dia a l'oficina o al lloc de treball. Per a Josep Maria Soler, director del Montepio, «molta gent ara ha descobert que es poden fer videoconferències i que per fer una reunió a Barcelona o a Madrid des de Manresa no cal perdre dues o quatre hores en un desplaçament. N'hi ha prou amb endollar l'ordinador i a més es guanya temps i comoditat. La Covid-19 no ha fet més que accelerar aquests processos que ja s'anaven intuint». Per al director de l'EIT Urban Mobility, Daniel Serra, també és una oportunitat però insisteix en la coordinació publicoprivada per millorar la mobilitat.