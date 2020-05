Ja se sap que les pizzes triomfen els dissabtes al vespre i, a falta de futbol o el festival d'Eurovisió, aquest plat continua essent l'estrella de les vetllades familiars del cap de setmana en aquests llargs dies de confinament. «A l'hora de dinar la gent ens demana amanides, arrossos –en tenim de sis tipus diferents–, pasta, el carpaccio de vedella, carn i peix, però avui a la nit el 80% de les comandes seran pizzes», explicava Ramon Cabañés, del restaurant Raviolo, del carrer Lepant de Manresa, ahir al migdia: «Divendres vam servir fins a cent plats. La gent ha respost molt bé».



I això que Cabañés estava avisat. El Raviolo va obrir dijous al vespre –«ho hauríem pogut fer dilluns però calia preparar-se bé»– amb la incertesa de com respondria la clientela en un moment tan estrany com el que estem vivint. «M'anaven arribant missatges de molta gent que ens deia que tenien ganes de venir a comprar menjar i endur-se'l a casa, i realment ha estat així», va afegir.



En certa manera, aquesta manera de fer imposada per les circumstàncies no agafa desprevingut un negoci amb una llarga trajectòria a la ciutat. «Sempre hem tingut servei de sala i per emportar», va indicar: «Estàvem entrenats, però també és una experiència nova perquè hem d'anar amb mascaretes i viseres, cada cop només pot entrar un client per recollir i pagar... cal donar sensació de seguretat al client».



Cinc persones de les dotze d'habituals treballen en la reobertura d'un negoci de restauració que té ganes d'anar recobrant la normalitat. «El dia que puguem tornar a obrir portes, encara que sigui amb el 30% de capacitat, ho farem. No sé si serà rendible, però l'important és anar fent passos perquè amb el restaurant tancat només acumules pèrdues», va reflexionar Cabañés.