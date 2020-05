Els 27 parquímetres sabotejats per Arran ja tornen a funcionar

Ahir ja tornaven a funcionar els 27 parquímetres sabotejats per l'organització política i juvenil independentista i d'esquerres Arran com una manera de mostrar el seu rebuig per la reactivació, dilluns, de la zona blava de Manresa. Un rebuig que també va mostrar la candidatura Fem Manresa en considerar que era precipitat.

Dels parquímetres sabotejats, en 25 es va fer amb pintura i silicona i en dos només amb silicona, han informat fonts de l'Ajuntament. El personal d'Eysa, empresa concessionària de la zona blava, es va encarregar de netejar-los i posar-los en marxa. En la majoria es va fer dilluns mateix. Abans d'ahir en quedava un de pendent i ahir, com dèiem, ja van poder funcionar tots, si bé hi ha entre dos i tres casos en els quals caldrà canviar la pantalla perquè va quedar malmesa. El cost de les pantalles noves i de la seva instal·lació serà d'uns 3.000 euros.

L'Ajuntament ha defensat la posada en marxa de la zona blava (i taronja) perquè considera que hi comença a haver la suficient mobilitat per fer-la necessària. La supensió es va fer el dia 16 de març a partir de les 4 de la tarda, si bé al matí ja no es va multar, coincidint amb l'inici de l'estat d'alarma i amb la finalitat d'evitar desplaçaments a les persones que no disposessin d'un pàrquing particular per deixar el vehicle.

Aquest dilluns, va decidir reactivar-la en considerar que «l'increment progressiu de la mobilitat i l'inici de la reactivació de l'activitat econòmica -amb establiments que ja poden obrir seguint mesures de seguretat- fa necessari que hi torni a haver espais disponibles per a l'aparcament en rotació al centre de la ciutat». El consistori recorda que la mobilitat ha anat augmentant pel fet que els comerços poden atendre amb cita prèvia o sota comanda i hi ha molts establiments (bars, restaurants, perruqueries i de molts altres sectors) que atenen els seus clients. Per aquest motiu es va considerar adient tornar al sistema d'aparcament en rotació.



No només a Manresa

La zona blava no només s'ha tornat a posar en marxa a Manresa després del parèntesi de gairebé dos mesos. També en ciutats com Berga, Vic, Girona, Reus, Vilafranca, Olot i Banyoles. Municipis, per altra banda, que, com la capital del Bages, tampoc no han passat a la fase 1, que és el que defensava tenir en compte Fem Manresa.