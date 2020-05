L'edifici enderrocat entre Guimerà i Casanova deixa un gran forat que aviat omplirà una nova casa

Les persones que des d'ahir caminen pel carrer de Casanova de pujada, a Manresa, veuran al capdamunt un gran solar buit. És el que ha deixat l'edifici situat a la cantonada del carrer d'Àngel Guimerà amb el de Casanova, del qual ahir se'n van fer l'enderroc definitiu.

El forat que hi ha quedat, que ofereix noves perspectives del Guimerà i dona aire a la zona, no durarà gaire perquè és previst aixecar-hi un nou edifici, el projecte del qual signa l'arquitecte manresà Pere Santamaria. Tot i que l'enderroc s'ha fet manualment per evitar ensurts, aquest dissabte els darrers treballs d'enrunament ja es van fer amb maquinària.

L'edifici que ha anat a terra, que és propietat d'un particular, és el que queda davant per davant del que ocupa la botiga Tous. Al Guimerà arribava fins a la farmàcia Planas i al Casanova fins a La Creadora, inclosa.