Les administracions de loteria reactiven la venda

Les administracions de loteria són uns dels establiments que des d'aquest dilluns poden reobrir portes, ja que es reactiven alguns dels sortejos que des del 15 de març passat han estat paralitzats per la situació d'excepcionalitat del coronavirus. A primera hora del matí, els titulars de les adminitracions ja ultimaven els preparatius per poder obrir les portes amb totes les mesures de seguretat.

Aquest era el cas, per exemple, de la número 10 de Manresa, la Bonavista, situada a la carretera de Santpedor, que abans de les 9 del matí (hora d'obertura) ja tenia alguns clients esperant a la porta, mentre a dins s'afanyaven per deixar-ho tota punt. Bàsicament, s'estaven acabant de penjar els cartells que recordaven i demanaven el distanciament de 2 metres entre un i altre client.

Tot i que l'establiment té una única porta d'accés, l'espai de què disposa l'administració permet que hagin habilitat un itinerari interior d'entrada i sortida, de manera que els clients que estiguin a dins no coincideixin de cara, els que ja han estat atesos i els que encara s'esperen.

Un canvi important, degut a les mesures de seguretat per l'epidèmia, és que s'han retirat totes les butlletes de paper dels diferents sortejos on el client podia marcar les caselles amb els números que ell triava. A partir d'ara, si el client vol una butlleta personalitzada (és a dir, no amb una combinació aleatòria feta per la màquina), li ha de dir per finestreta al venedor, que és qui li entra.

A l'adminitració de loteria Bonavista expressaven la seva satisfacció per poder reobrir després de vuit setmanes, tot i que de moment amb un nombre de sortejos encara molt restringit.

En concret, la comercialització de jocs (a excepció de les Apostes Esportives Hípiques i Lototurf) comença aquesta setmana amb Euromillones i Loteria Primitiva, mentre que la setmana del 25 al 31 de maig tindran lloc els de Bono Loto i La Grossa de la Primitiva.

Quant a la Loteria Nacional, en qualsevol dels seus formats de comercialització, tornarà a posar-se a la venda el mateix dia 18 de maig i els sortejos es reprendran a partir de l'11 de juny de 2020, detalla SELAE.

Loteries i Apostes de l'Estat va suspendre el passat 15 de març la venda de tots els jocs, considerant el que s'estableix en el Reial decret pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel coronavirus.

Per això, indica que els sortejos ja programats que no van poder celebrar-se per l'inici de la crisi sanitària provocada pel Covid19 es reprendran aquesta setmana i els bitllets segellats tindran el mateix valor.

Quant als resguards i dècims premiats el període de cobrament dels quals hagués caducat durant la vigència de l'Estat d'Alarma, SELAE recorda que continuen encara vigents i poden cobrar-se en haver-se suspès el període de caducitat mentre durin les mesures recollides en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que va declarar l'Estat d'Alarma.

Respecte a la gestió de Loteria Nacional preimpresa, aquells punts de venda integrals que van retornar per terminal bitllets i dècims dels sortejos 23 i 24 de 2020, podran reactivar-los i posar-los a la venda, sempre que no estiguin trepats. Els bitllets i dècims que sí que estiguin trepats no són vàlids per a la venda, peròs els punts afectats podran sol·licitar noves comandes de Loteria Nacional per a qualsevol dels dos sortejos.