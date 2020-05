Sis cops d'atenció per fixar la vista en el que compta

Quins canvis creu que pot comportar, pel que fa a la fe i la religió, aquesta crisi, a mitjà i a llarg termini? Aquesta és la pregunta que va formular Regió7 a sis persones lligades a creences diferents: el bisbe de Vic, Romà Casanova; el jesuïta, antropòleg i teòleg de la Cova de Sant Ignasi Xavier Melloni, alhora que especialista en diàleg interreligiós; el rector de la basílica de la Seu de Manresa, mossèn Jean Hakolimana, llicenciat en Teologia Pastoral i Catequètica; l'imam Taoufik Cheddadi, que va respondre de part de la Comunitat Islàmica del Bages; Paquita Costa, del Centre Budista Kagyu Samye Dzong, que va tenir l'ajuda d'un budista per contestar, i Rut Garcia, representant de comunicació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Últims Dies a Manresa, abans coneguts com mormons.

Tot i que no hi ha una sola conclusió ni tampoc una resposta clara a la pregunta per part de la majoria dels participants, el que es desprèn de les diferents reflexions és que si per a alguna cosa servirà aquesta crisi és per resituar les coses i fer-nos parar atenció en el que és realment important en la vida. Potser és més un desig que una realitat. Ho veurem...

Per al bisbe Romà, «aquest moment de prova, en l'àmbit personal, familiar, social, ens ha de servir per no oblidar temes fonamentals i per aprendre i mantenir comportaments i actituds que manifestin l'autèntica humanitat». Per a Melloni, que se'n derivi una veritable transformació «dependrà de si hem aconseguit identificar les causes del que ens està succeint, no només les immediates, sinó les remotes». El rector de la Seu posa en relleu la cooperació i solidaritat que ha generat la pandèmia. «La humanitat ha demostrat en moments difícils que és capaç de recuperar el millor i de resistir».

L'imam Cheddadi fa una invitació directa a tenir fe. «El Profeta ens insta a adreçar-nos al nostre Senyor, a tenir confiança en Ell i a buscar el seu suport perquè ens tranquil·litza el cor, apaivaga la nostra existència i ens calma els nervis». Pel que fa a Paquita Costa, que és budista, pensa que «aquesta situació impensable, radical i onírica fa que tornem la mirada cap a dintre». Ruth Garcia pensa que, «especialment, en les ocasions en què el món entra en commoció, és quan es posa en acció la fe de gran part de la població, ja sigui expressant-la i compartint-la amb els altres o atresorant-la dins el cor com a quelcom únic i especial».