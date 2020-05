Un bar de Manresa reclama que l'Ajuntament li atorgui la terrassa

Amb l'entrada a la fase 1, dilluns passat, els negocis de restauració han vist en les terrasses una oportunitat per treballar. És el cas del bar Renacer del carrer de Sant Cristòfol de Manresa. El seu propietari va denunciar, ahir, a Regió7 que havia fet la sol·licitud telemàtica dijous de la setmana passada per posar-ne una -cosa que va negar l'Ajuntament- i que hi ha trucat cada dia, però que no li han donat cap resposta adduint que el tècnic responsable no dona a l'abast. Ahir, posteriorment a haver publicat la seva queixa a la web de Regió7, va informar aquest diari que li havien anunciat que abans de dimecres vinent ho tindrà solucionat.

José Manuel Sánchez, propietari del negoci amb la seva dona, Mónica Lozano, assegura que dijous de la setmana passada van fer la sol·licitud telemàtica però que no els va sortir cap codi, cosa que sí que els va sortir ahir, quan l'Ajuntament els va demanar que la tornessin a fer després de publicar la queixa al diari. A banda, el dia 14 explica que va enviar via correu electrònic els plànols d'on vol posar la terrassa. Després, en no rebre cap resposta, hi ha trucat a diari i Lozano hi va anar aquest dijous per demanar una solució.



L'Ajuntament ho desmenteix

L'Ajuntament assegura que «els responsables d'aquest local van fer una consulta telefònica dijous passat [el dia 14] per interessar-se pels tràmits que calia fer per posar terrassa. Se'ls va explicar que es podia presentar la sol·licitud telemàticament. Més tard, van tornar a trucar dient que tenien problemes per fer-ho i se'ls va comunicar que podien venir presencialment i se'ls ajudaria a omplir la sol·licitud. Fins al moment present encara no han vingut físicament ni han presentat la sol·licitud». Així mateix, va voler recordar que «fins aquest dilluns, dia 18, no es va entrar en la fase 1 i, per tant, no és fins aquest dia que les sol·licituds es van començar a tramitar». Assegura que «en aquest cas no hi havia sol·licitud presentada. Tot i així, atès que s'havien interessat telefònicament, el tècnic va fer la visita i té l'informe fet per autoritzar taules a l'exterior. Com que no es pot fer l'autorització sense la sol·licitud presentada, se'ls ha tornat a comunicar que la presentin i se'ls autoritzarà».

Sánchez va afirmar ahir que no li constava que el tècnic hi hagués anat i que no és cert que els oferissin fer la sol·licitud presencialment. Hi afegia que quan la seva dona hi va anar aquest dijous, tampoc no ho van fer.

El matrimoni va obrir el negoci el desembre passat i durant les setmanes del confinament més estricte han treballat fent menjar per emportar i per repartir a domicili. López situa al carrer de Sant Joan d'en Coll l'espai on podria posar les seves taules i cadires. Comenta, alhora, que ha fet una inversió que es mou a l'entorn dels 6.000 euros per comprar un aparell que purifica l'aire del seu establiment, el dispensador de gel per desinfectar les mans i mascaretes per si algú no en porta, i també «detergents exclusius per netejar el bar per a la Covid-19». Una inversió que li cal començar a compensar treballant més. D'aquí la urgència de posar la terrassa i la seva indignació per la lentitud que retreu a l'administració.