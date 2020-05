Pere-Joan Cardona alerta dels efectes col·laterals de la lluita contra la Covid

El científic manresà Pere-Joan Cardona va participar aquest dimecres en la primera entrevista online del cicle Pessics de Vida, que organitzen la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino de Manresa. Entre d'altres, Cardona va afirmar que, a hores d'ara, ja se sap que els esforços en recerca focalitzats a combatre la Covid-19 incrementaran en un milió i mig el nombre de morts per altres malalties. «L'impacte col·lateral en morts serà brutal. Quan s'analitzi ens demanarem: però què vam fer?», va apuntar.

Com va explicar aquest diari, el manresà lidera un assaig clínic de la vacuna Ruti de la tuberculosi que va inventar ell per enfortir el sistema immunitari dels professionals sanitaris amb risc d'infectar-se. Durant l'entrevista que li va fer el periodista Xavier Domènech, va explicar que el mes que ve començarà l'assaig que, si arriba a bon port, «seria una defensa de primera línia fins que no arribi la vacuna específica», que no preveu que estigui a disposició de tota la població catalana fins a final del 2021 o començament del 2022. També va parlar de la necessitat que la ciutadania continuï mantenint les mesures preventives i de la importància del confinament per aturar la propagació del virus.

L'entrevista sencera es pot veure a l'adreça https://www.youtube.com /watch?v=lwAK9IKlWhQ. La propera trobada del cicle Pessics de Vida serà el dia 3 de juny, a les 8 del vespre, amb l'actriu Sílvia Bel, entrevistada pel productor cultural, escriptor i columnista Pep Garcia. Es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament de Manresa.