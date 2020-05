La Salle farà sessions de tancament de curs

? La Salle de Manresa farà sessions presencials de tancament de curs. Segons explica el seu director, Toni Beltran, la participació dels alumnes és voluntària, es treballarà l'acolliment emocional i es farà una tutoria. Encara estan recollint les respostes per veure qui hi participarà i llavors s'establirà un calendari. Beltran recorda que seran petits grups, amb els límits que marca el departament per garantir les mesures sanitàries. La Salle no és l'únic centre que es planteja aquesta possibilitat, i l'IES Guillem Catà, segons explica la seva directora, Marta Codina, també s'obre a aquesta possibilitat, sempre que sigui en grups molt petits.