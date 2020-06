El campus universitari de Manresa es posa en marxa amb timidesa pensant en el nou curs

El campus universitari de Manresa acabarà el curs sense alumnes presencials. Les classes han estat telemàtiques a causa de la Covid i continuaran així en el cas que encara s'hagi d'acabar el grau o el màster. Però tot plegat amb la voluntat de retornar a poc a poc a la nova normalitat.

A la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) el personal d'administració i serveis ja ha començat a retornar als seus llocs de treball. Ho fan fet a partir d'aquesta setmana i de forma esglaonada, i la previsió és que el 8 de juny, dilluns vinent, ho faci el professorat docent i investigador. Això mateix farà la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa (EPSEM-UPC). En tots els casos amb nous circuits i amb les mesures de protecció que s'han de complir per garantir la seguretat de tothom.



FUB1 i FUB2, oberts

Els edificis de la FUB1, el central, i la FUB2 estan oberts els matins. En aquest darrer cas l'equipament universitari també acull pràctiques del cicle de grau superior de Pròtesi Dental que la casuística ha fet que coincideixi en aquest període i que s'han de fer sí o sí, segons fonts de la institució universitària. Abans d'obrir, els dos edificis es van netejar i desinfectar, operació que ara es porta a terme a la FUB3, al recinte modernista de l'antic escorxador, i que engloba tota la Fisioteràpia. Dilluns s'obrirà perquè hi puguin accedir els professors. Cap, però, dels edificis de la FUB està obert a visites externes, i tot el personal ha participat en un curs en línia sobre riscos laborals davant la Covid i ha rebut un kit de protecció. Mentrestant, la formació acadèmica es continua fent via telemàtica.

D'altra banda, la Clínica Universitària ja va obrir a mitjan maig per atendre, sobretot, serveis urgents i amb cita prèvia.



Campus virtual a la UPC

Totes les universitats de la Politècnica de Catalunya estan sincronitzades amb la central de Barcelona, ciutat que encara és a la fase 1. Dilluns es preveu que entri a la 2, i això suposarà l'inici de l'activitat també a Manresa, explica el secretari acadèmic de l'EPSEM-UPC, David Parcerisa. Recorda que des del primer moment es va optar per fer formació via telemàtica i es continuarà fomentant, però els professors que necessitin anar al centre ho podran fer, «i també començarà a haver-hi personal de suport i administració». Els estudiants no hi tornaran tret d'aquells de fi de grau o de màster que necessitin els laboratoris. A la UPC el calendari acadèmic es va allargar dues setmanes perquè es va haver de reforçar el campus virtual i perquè els professors van «adaptar les seves assignatures perquè l'avaluació es pogués fer en línia». Així, per exemple, han prevalgut més els treballs que no pas els exàmens convencionals.

De cara al curs vinent s'està considerant adoptar un model mixt: formació en línia amb activitat presencial a les pràctiques.

L'edifici també s'està preparant per acollir la selectivitat al principi de juliol i «garantir la seguretat tenint en compte que hi haurà un important flux de gent».