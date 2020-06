Instal·len una xarxa de calor alimentada amb biomassa per a diversos equipaments de La Balconada

L'Ajuntament de Manresa ja ha finalitzat la construcció d'una xarxa de calor alimentada amb biomassa que servirà per escalfar l'escola Serra i Húnter i els vestidors del camp de futbol del barri de la Balconada. La biomassa és matèria orgànica d'origen vegetal, que pot ser utilitzada com a font de combustible i, per tant, es tracta d'una font d'energia renovable. Té un balanç de CO2 neutre, una petjada ecològica reduïda i, a més, possibilita una gestió sostenible de les masses forestals i la reducció de càrrega de combustible en els nostres boscos.

Per aquesta raó, amb l'objectiu de potenciar un consum energètic més sostenible, s'ha decidit instal·lar una caldera de 300 kW, que cremarà estella provinent d'explotacions forestals de proximitat, i que substituirà el consum de combustibles fòssils (gas natural) amb què s'alimenta la calefacció i l'aigua calenta sanitària de l'escola i dels vestidors del camp de futbol. El consum estimat de la nova instal·lació és de 408.773 kWh/any, fet que suposa un estalvi d'emissions d'aproximadament 83,4 tones de CO2 anuals.

La caldera de biomassa i la sitja d'emmagatzematge es troben allotjades en un petit edifici —d'una superfície útil de 52,5 metres quadrats— que s'ha instal·lat en una cantonada del pati de l'escola. La meitat de l'edifici consisteix en una sitja en superfície, d'un volum aproximat de 80 metres cúbics, que conté l'estella forestal i la trasllada, de forma automàtica, cap a la caldera, mitjançant un sistema de cargol sens fi. L'altra meitat, de 30 metres quadrats de superfície, constitueix la sala de màquines, i allotja una caldera Hargassner d'última generació, un vas d'expansió i un dipòsit d'inèrcia de 5.000 litres.

Un cop escalfada, l'aigua s'envia cap als circuits de calefacció i d'aigua calenta sanitària de cada un dels dos equipaments, gràcies a la nova xarxa de conductes soterrats que uneix la sala de calderes amb l'escola (d'una longitud de 85 metres) i amb els vestidors del camp de futbol (d'una longitud de 125 metres).

El pressupost de l'obra, que inclou la construcció de l'edifici amb totes les seves instal·lacions (sitja, sala de màquines i nou sistema de distribució de l'aigua calenta), ha estat de 305.805,28 euros, IVA inclòs. Tenint en compte que l'estalvi previst és de 17.330 euros anuals, la inversió realitzada s'amortitzarà en poc menys de 15 anys.