A Sant Andreu queda un únic ingressat positiu de covid i a Althaia pugen de 4 a 10

L'Hospital de Sant Andreu va comunicar ahir que li quedava un sol ingressat per covid-19 i que tancava l'única unitat d'aïllament que quedava.

D'altra banda, Althaia passava dels quatre ingressats positius de dijous a deu ahir. Althaia va explicar que de cas nou només n'hi havia un i els altres eren pacients que havien estat ingressats i donats d'alta, però que tornaven a ingressar per altres temes i donaven positiu.

Tant Sant Andreu com Althaia van donar ahir una nova alta a domicili i ja sumen 1.059.

Ahir tampoc es va haver de lamentar víctimes mortals, que es mantenen en 234.

La persona que encara és positiu per covid-19 a Sant Andreu roman ingressada en una habitació de la segona planta de l'hospital, que s'ha condicionat com si fos una unitat d'aïllament per evitar el contagi.



Dos positius a Berga

Pel que fa al número de pacients ingressats amb diagnòstic de covid a l'Hospital Sant Bernabé de Berga és de 9.

Cal tenir en compte que en la majoria de casos els pacients tenen una estada llarga al centre hospitalari. Durant els dies que el pacient està hospitalitzat es van fent controls de PCR amb l'objectiu de detectar en quin moment el pacient es negativitza, i per tant supera la malaltia. Així doncs, del total de pacients que encara estan ingressats al centre amb diagnòstic de Covid, només 2 continuen amb PCR positiva.

En l'última setmana no hi ha hagut cap defunció i s'ha donat una nova alta a domicili. Pel que fa als professionals, no hi ha hagut canvis.



12.341 morts a Catalunya

Les funeràries catalanes han reportat 8 noves morts per covid-19, dues menys que en l'últim balanç del departament de Salut de la Generalitat.

Això deixa la xifra global de víctimes a Catalunya en 12.341.

A banda, s'han detectat 239 nous casos positius testats (11 més) i ja en són 67.700. D'entre les víctimes, 6.749 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (set més), 4.059 ho han fet en una residència (sis més) i 784 al domicili (els mateixos que en l'últim balanç), mentre que baixen a 749 les no classificades per falta d'informació (cinc menys).

Fins ara hi ha hagut 4.076 persones ingressades greus i actualment en són 127, onze menys que fa 24 hores.



318 positius confirmats més

El Ministeri de Sanitat va registrar ahir una xifra acumulada de 27.134 morts per coronavirus a l'Estat espanyol, un més que el total del dia anterior.

Segons l'últim informe del ministeri, en els últims set dies a tot l'Estat espanyol han mort 52 persones per la malaltia, 21 de les quals a Castella i Lleó, 10 a Astúries i 7 a Catalunya. En relació amb el nombre de positius confirmats Sanitat els xifra en 240.978, 318 més respecte del total d'aquest dijous i 177 diagnosticats el dia previ.

D'aquests, 94 corresponen a la comunitat de Madrid, 22 a l'Aragó i 19 a Catalunya. En els últims set dies, hi ha hagut 162 noves hospitalitzacions i 14 ingressos.