La covid envia a casa el pioner del Camí Ignasià quan l'iniciava per desena vegada

Havia arribat a Laguardia, la sisena etapa del Camí Ignasià i la darrera al País Basc, i va haver de plegar. Era el dia 11 de març, la setmana que ho va precipitar tot: l'estat d'alarma, el confinament i el llarg compte enrere fins al que hi ha qui anomena la nova normalitat. Fermín Lopetegui es proposava recórrer per desena vegada el Camí Ignasià entre Loiola i Manresa. Un camí que coneix pràcticament de memòria i del qual ostenta el títol de ser la primera persona que va fer el recor-regut a peu, el 2012.

Al Diario Vasco hi explica la seva aventura. «Quan vaig arribar a Laguardia ja estaven tancant els col·legis i vaig veure a la televisió que a Catalunya també estaven començant a tancar, així que, com que encara era a prop de casa, vaig tornar».

Lopetegui acostuma a resseguir un cop l'any el Camí de Sant Jaume i el Camí Ignasià, del qual és un dels principals amfitrions, fent l'acompanyament a grups que el volen seguir. El camí, que té un recorregut de més de 600 quilòmetres i que passa pel País Basc, la Rioja, Navarra, l'Aragó i Catalunya, segueix les petjades de sant Ignasi de Loiola en el seu viatge, el 1522, entre la seva terra natal i Manresa, on va viure onze mesos –el 2022 se'n commemoraran els 500 anys– i on va experimentar la transformació que el va portar a fundar la Companyia de Jesús i a esdevenir un dels personatges més importants de l'Església catòlica. El seu llegat continua ben viu avui en dia a la capital del Bages amb el santuari de la Cova, per on cada any passen més de 50.000 persones.

Aquest mes, Lopetegui tenia previst acompanyar un grup de Malta lligat als jesuïtes a fer el Camí Ignasià, però han ajornat la sortida per raons òbvies fins al juliol de l'any vinent, en què la faran coincidir amb l'Any Jubilar Ignasià i l'obertura de les portes santes a Loiola i a la Cova de Manresa, que hi romandran del 31 de juliol del 2021 al 31 de juliol del 2022, coincidint amb la festa de Sant Ignasi, que s'escau aquest dia. El juliol també preveia acompanyar un altre grup a fer el recorregut, en aquesta cas de Miami.

Fermín Lopetegui Loinaz,nascut a Irurzun (Navarra) el dia de Sant Fermí del 1954, va arribar el divendres 16 de març del 2012 a Manresa després de 18 jornades caminant per completar el Camí Ignasià a peu. Va ser el primer a fer-lo a peu i en va quedar enamorat.

De seguida en va publicar una guia i es va convertir alhora en un guia habitual de grups que el volen seguir. A canvi, ells es fan càr-rec del seu allotjament i menjar, però no els cobra res. La vegada que farà deu s'haurà d'esperar una mica més del que preveia.