«Molts companys no havien signat mai una defunció»

D'atendre infants va passar de cop a visitar adults amb una malaltia desconeguda fins ara. La metgessa Judit Dorca és pediatra. Però d'un dia per l'altre es va incorporar a l'equip de medicina interna per donar suport en l'atenció a malalts de coronavirus. «En un primer moment, quan t'ho proposes, és un repte. També genera incertesa, inseguretat, surts de la teva zona de confort. Però al final tots som metges i és un deure moral que tens. No t'ho pots plantejar gaire». Tres pediatres més van fer el mateix pas.

Recorda que el dia abans d'incorporar-se a la nova feina va repassar llibres de medicina «i mil coses per internet. A Medicina Interna ens ho van intentar facilitar tot al màxim per poder anar més segurs. Ens van passar molts arxius i protocols, encara que aquests canviaven no tan sols d'un dia per l'altre, sinó d'una hora a l'altra».

Explica que durant la formació «tota l'estona et repetien que un nen no és un adult petit. Ara era a la inversa. Un adult tampoc és un nen gran». Tot és molt diferent». També «el sentiment que et desprèn un nen o un adult».

El més difícil de gestionar, comenta, ha sigut la part emocional. «Molts dels meus companys no havien firmat mai un certificat de defunció o no havien hagut de donar mai una mala notícia. O potser dos cops l'any, no dia rere dia. Conviure amb això ha sigut el més complicat. Són situacions inimaginables anys enrere. Personalment ha sigut la part més dura». Dorca afirma que els primers dies tothom es preparava molt la part mèdica, «però no l'emocional i potser era la més diferent i també la més necessària».