El pla integral per a les Escodines dels comuns obté suport al Parlament

El Parlament va aprovar, ahir, per unanimitat, una resolució presentada per Catalunya en Comú-Podem el desembre passat amb l'objectiu d'impulsar un Pla d'actuació integral per al barri de les Escodines de Manresa.

La resolució, defensada en seu parlamentària pel diputat dels Comuns David Cid, preveu iniciar un Pla d'actuació integral, amb actuacions de rehabilitació i de renovació urbana, així com plans de cohesió social que incloguin mecanismes pressupostaris per part de la Generalitat.

Manresa En Comú va agrair ahir que a través de la negociació i la transacció d'esmenes la seva proposta s'aprovés per unanimitat. Va expressar el desig que a partir d'ara hi hagi un «abans i un després» en l'atenció als barris amb més vulnerabilitat de Manresa.

Els punts acordats passen per «col·laborar amb l'Ajuntament de Manresa i altres departaments implicats en l'impuls del desenvolupament d'actuacions de rehabilitació i renovació urbana, així com plans de cohesió social als barris del Centre Històric, entre aquests, el de les Escodines»; «participar amb l'Ajuntament de Manresa i les entitats dels barris en la Taula de Seguiment amb les entitats i administracions implicades en l'execució del Pla integral» i «habilitar els mecanismes pressupostaris des dels departaments per fer les primeres actuacions a través de línies de subvencions a fons perdut i crèdits tous per a la rehabilitació d'habitatges», tenint en compte que el pressupost per al 2020 es va aprovar l'abril passat i que, per tant, caldrà trobar altres vies per finançar les actuacions.

La proposta va sorgir després de la trobada que la portaveu dels comuns al Parlament, Susanna Segovia, i la coordinadora de Manresa En Comú, Ana Querol, van mantenir amb l'ens veïnal i altre veïnat de les Escodines. Va ser en un moment en què el barri estava especialment revoltat en considerar que el pla de xoc plantejat per l'Ajuntament per revitalitzar-lo era insificient. Un pla del qual no se n'ha sabut res més.