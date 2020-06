El súper cooperatiu de Manresa serà una realitat al Puigmercadal

El ple de l'Ajuntament de Manresa va aprovar per unanimitat dijous a la tarda l'adjudicació del contracte d'explotació del local número 2 del Mercat de Puigmercadal a SuperCoop Manresa SCCL.

L'Ajuntament va obrir el concurs per destinar aquest espai a una activitat d'autoservei vinculada a un projecte d'economia social.

Un cop finalitzat el període de presentació de sol·licituds, se'n va comptabilitzar una, la de SuperCoop, que ha complert tots els requisits demandats, tal com es va exposar en la sessió.

El local ocupa 278 metres quadrats de la planta baixa i dona a la façana del carrer de la Canal.

SuperCoop es defineix com un grup de persones voluntàries que ha trobat necessària l'obertura d'un supermercat cooperatiu a Manresa que es regeixi per valors com la participació dels seus integrants, els productes de proximitat i ecològics, la sostenibilitat i el territori, i l'alimentació accessible d'acord amb l'economia social i solidària.