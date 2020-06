Un foc crema una cuina i obliga a desallotjar un bloc del carrer de Puigterrà de Dalt

La matinada de diumenge, a 1/4 de 6, al carrer de Puigterrà de Dalt de Manresa número 19-25, es va produir un foc que va cremar la cuina i, a causa de les altes temperatures, va fer caure part del guix del menjador. Va quedar tot el pis afectat. Els veïns de l'edifici, inclosa la persona de l'habitatge en qüestió, van sortir al carrer fins que es va apagar el foc. No hi va haver cap ferit. Hi van participar quatre dotacions dels Bombers,