El mercat de la Font desplaça vehicles per ampliar l'espai destinat als compradors

El mercat dels dimarts del barri manresà de la Font dels Capellans reobre avui amb el 100% de parades després de les restriccions imposades per l'estat d'alarma i la desescalada.

Per tal de reprendre la normalitat amb unes condicions adients d'esponjament de parades, distàncies i mesures diverses de seguretat i higiene, l'Ajuntament de Manresa ha pres la decisió de buscar una ubicació alternativa per a l'aparcament dels vehicles dels venedors, la major part dels quals estacionaran al carrer Sabadell i al carrer Caietà Mensa.

D'aquesta manera es crearà més espai en metres quadrats disponibles per a la clientela i es permetrà així que totes les parades puguin instal·lar-s'hi.



92 parades

El mercat de la Font recupera avui la seva activitat normal, amb el total dels 92 paradistes amb llicència. Arran de l'esclat de la crisi de la covid-19 només es va permetre la instal·lació de parades alimentàries.

Posteriorment es va poder ampliar successivament el nombre de parades fins a la finalització de la fase 3, fet que permet el retorn de totes elles.

El govern municipal ha assegurat en una nota de premsa que, tenint en compte les condicions de represa de la nova normalitat, s'han pres les mesures adients per tal de garantir l'aplicació de les normatives referents a seguretat, prevenció de riscos i higiene, especialment les referents a les capacitats i les distàncies socials.

La resta no hi podien treballar. Això va generar queixes d'algun marxant que va denunciar que en ciutats com Vic, Berga i Solsona els respectius ajuntaments s'havien preocupat perquè hi poguessin treballar totes les parades o bé una bona part.