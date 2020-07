La unitat per a viatgers internacionals recupera l'activitat a Manresa

La Unitat de Salut Internacional de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central reprèn l'activitat. Això sí, les persones que viatgen que vulguin fer-la servir hauran de fer un contacte previ telefònic abans de desplaçar-se als CAP Bages, en el cas de Manresa.

Les persones que viatgen que vulguin accedir a aquest servei hauran de fer un primer contacte telefònic a través del 93 889 02 22 (de dilluns a divendres 14 a 20 h), en què se'ls donarà cita per a una visita telefònica.

Els professionals de la Unitat els donaran els consells pertinents per als seus viatges i les mesures que cal que prenguin.

En cas que necessitin l'administració de vacunes, els donaran cita per a les unitats del Bages-Berguedà (CAP Bages), l'Anoia (CAP Vilanova del Camí) o Osona (CAP Osona). Si cal administrar la vacuna de la febre groga les persones usuàries s'hauran de desplaçar a Vic.

Els professionals de Salut Internacional de l'ICS a la Catalunya Central recorden la importància que els usuaris estiguin donats d'alta a l'aplicació La Meva Salut per tenir accés a les dades de salut i a les vacunes, així com per poder facilitar la comunicació telemàtica amb la persona que viatja (accés a recepta electrònica de medicaments per a la profilaxi de la malària, tríptics informatius, etc.).

En cas que els professionals recomanin una atenció presencial, es recorden les indicacions següents a les persones usuàries del servei: l'ús de la mascareta és obligatori; les persones acompanyants només es permeten en els casos

imprescindibles; cal arribar a l'hora de la visita indicada, no abans; cal respectar la senyalització i les indicacions dels professionals, i cal respectar la distància de seguretat.