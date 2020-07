Comença a caminar el 'superconsell' d'Acció i Inclusió Social de Manresa

L'Ajuntament de Manresa va presentar ahir el nou Consell d'Acció i Inclusió Social, en un acte que va tenir la participació de les entitats del tercer sector de la ciutat.

La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina, va explicar que, fins ara, hi havia diversos serveis -el Consell de Serveis Socials, la Xarxa d'Inclusió Social i diverses comissions, com la de persones amb discapacitat; la Taula del Tercer Sector per les Emergències Socials; la Taula de la Pobresa Energètica, o la Comissió Tècnica de Serveis Socials.

A partir d'ara, tot queda aglutinat en el nou Consell d'Acció i Inclusió Social.

Un sol organisme, «ampli, divers i ben estructurat», va assegurar la regidora.

L'acte va tenir lloc al centre ocupacional L'Art de Viure d'Ampans i va estar presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia.



Una trentena de representants

La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs Alsina, va presentar el document en un acte que va tenir la participació d'una trentena de representants d'entitats, institucions i organitzacions socials, fundacions, associacions veïnals i institucions sanitàries i sociosanitàries, que van fer també les seves aportacions.

Segons el govern municipal, es tracta d'una nova eina que unifica diferents espais de treball col·laboratiu de l'administració sota un mateix paraigua, amb l'objectiu d'esdevenir un espai de participació amb més transferència d'informació sobre àrees que comparteixen elements.

En una nota de premsa de l'Ajuntament s'assegura que el nou Consell d'Acció i Inclusió Social ha estat molt ben rebut pels assistents, que precisament han valorat positivament la millora de la coordinació i la col·laboració amb tots els agents que conjuntament amb l'administració treballen en l'àmbit social.

Com va explicar l'alcalde, Marc Aloy Guàrdia, en la presentació, es crea un nou espai de participació, de cooperació público-privada i d'acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per construir una Manresa «més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones».

L'alcalde va aprofitat l'acte de presentació del consell per agrair la tasca «a primera línia» de les entitats socials durant la pandèmia de la covid-19.