Manresa ratifica la condició de ciutat antifeixista

Per unanimitat es va aprovar una proposició de Fem Manresa, esmenada per ERC i JxM, per ratificar Manresa com a ciutat antifeixista.

La proposició compromet l'Ajuntament a presentar-se com a acusació popular davant de les agressions feixistes produïdes a la ciutat en tots els casos, sempre que les víctimes acceptin que així sigui.

A més, s'inclouran les agressions feixistes i aquelles que es portin a terme per motius ideològics en la moció per a la creació d'un protocol davant d'agressions racistes. La proposició també declara persona non grata «l'autor de l'agressió feixista» contra un menor l'1 de juliol passat.