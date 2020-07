Manresa manté l'afectació hospitalària mínima per la covid dels darrers 2 mesos

Manresa continua mantenint una afectació hospitalària mínima de l'epidèmia de coronavirus.

Ahir no hi havia cap ingressat per l'epidèmia a l'Hospital de Sant Andreu i n'hi havia 7 a l'àrea que manté oberta la Fundació Althaia per continuar fent front al coronavirus.

Set ingressats és una xifra similar a la que hi ha hagut els darrers dos mesos. El 19 de maig n'hi havia catorze.

Així que la incidència hospitalària de la malaltia es manté estable als centres hospitalaris manresans amb un degoteig de casos que necessita ingrés i un altre degoteig d'altes.

A la Fundació Althaia, amb relació a dimarts passat hi ha dos ingressats més i tres altes més, de 1.072 a 1.075.

El fet més remarcable de la setmana va ser la mort dimecres d'un dels ingressats, després de 52 dies sense defuncions a Althaia. Aquesta mort va deixar la xifra acumulada de víctimes mortals en 171.

Althaia, fins ara i a diferència d'altres hospitals com el de Sant Andreu o el Sant Bernabé, de Berga, no ha estat amb zero ingressats per coronavirus.

En els pròxims dies es veurà si l'afectació hospitalària de la malaltia continua estable, baixa encara més o s'incrementa.

A hores d'ara no té res a veure amb els prop de tres-cents cinquanta ingressats simultàniament que hi va arribar a haver ni amb recomptes que engruixien dia rere dia la xifra de víctimes mortals.

Cal recordar, també, que la caiguda en picat de l'afectació hospitalària de la malaltia va fer que l'Hospital de Sant Andreu deixés de facilitar informació diària quan es va quedar sense cap pacient del qual informar, i que aquest diari mantingui el seguiment a l'afectació registrada per Althaia, però de forma setmanal i per tal de no abaixar la guàrdia.



287 nous positius a Catalunya

El departament de Salut de la Generalitat va comunicar ahir que Catalunya havia sumat 287 nous positius per covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç del dia anterior.

Això situa la xifra global de positius en 73.338, però puja fins a 84.221 si es tenen en compte proves serològiques (590 més). Dels casos nous amb prova confirmada, 92 són a la regió sanitària de Lleida (84 confirmats per PCR al Segrià), 82 a la de Barcelona, 38 a la regió sanitària metropolitana nord i 26 a la sud (15 amb PCR a l'Hospitalet de Llobregat). Pel que fa a les morts, les funeràries van reportar-ne una més i la xifra total és de 12.644.



28.424 morts a l'Estat

El ministeri de Sanitat va comunicar ahir 1.358 nous positius per la covid-19 a l'Estat espanyol amb relació al total de casos confirmats el dia anterior.

Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 266.194 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 264.836 del dia anterior.

Pel que fa a les defuncions, xifra el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol en 28.424, dos més que dilluns.

Segons el darrer informe, hi ha hagut nou defuncions en l'última setmana, tres de les quals a Madrid, dues a Castella-la Manxa i dues més a Castella i Lleó.

La comunitat que més casos positius va acumular el dia previ va ser l'Aragó (187), seguida de Navarra (82) i Catalunya (63).