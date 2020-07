L'acte al pati del Casino en record de les víctimes de la pandèmia ja té 60 inscrits

Seixanta persones ja han reservat plaça per assistir a l'acte que ha organitzat l'Ajuntament de Manresa, demà, per recordar les persones que han mort al llarg dels darrers mesos per culpa de la pandèmia de la covid-19. S'adreça de manera especial als familiars i amics que no se'n van poder acomiadar i tindrà lloc al pati del Casino, a 2/4 de 9 del vespre.

Tot i que les places limitaran a 200 persones, s'habilitarà una taula per si algú que hi vagi sense entrada vol entrar, de manera que es pugui controlar l'accés i seguir els protocols. Amb tot, l'Ajuntament recomana fer la reserva al correu electrònic protocol@ajmanresa.cat o trucant al telèfon 93 878 23 13, avui com a màxim.

L'acte serà conduït per la periodista manresana Núria Bacardit, i inclourà testimonis de famílies que han perdut éssers estimats i de professionals sanitaris que han lluitat contra la covid-19. També hi haurà música en directe, a càr-rec del pianista i compositor David Martell, que ha creat diverses peces per a l'ocasió, i els cantants manresans Celeste Alías, Salva Racero i Marta Valero. També es recitaran diversos poemes, a càr-rec de l'actriu Alícia Puertas i del director, guionista i actor Enric Llort, que també ha concebut i dirigeix l'acte d'homenatge.

L'objectiu de l'Ajuntament és recordar les persones que han mort en aquest període de pandèmia, ja sigui a causa de la covid-19 o per altres malalties, i que a causa de les mesures de prevenció no han pogut rebre l'acompanyament i el suport al final de la vida, cosa que ha agreujat, en molts casos, el dolor propi de l'absència.

Al pati del Casino es col·locaran cadires per als assistents, amb la separació pertinent i respectant les mesures de seguretat. L'acte pot tenir canvis en cas que hi hagi novetats en la incidència de la covid-19 a casa nostra.