Cal Xavi inicia una campanya de donacions per ajudar a la plataforma d'aliments

El Frankfurt Cal Xavi, amb més de 10 anys de presència a l'avinguda de l'Abat i Oliva, número 66-68 de Manresa, amb el suport d'amics i clients, ha posat en marxa una campanya solidaria per recopilar donatius amb l'objectiu de donar aliments a famílies de la ciutat a través de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara. L'establiment manresà no ha volgut quedar-se de braços plegats davant la situació que, segons ells, detecten: "Cada dia més joves s'han quedat sense feina i no tenen recursos per a les necessitats més essencials de menjar".

En primer lloc, han repartit més de 50 frankfurts i beguda a tots els voluntaris/es de la plataforma que, dia rere dia, ajuden milers de persones a tenir les necessitats bàsiques cobertes, com a acte de reconeixement per la feina d'aquestes persones que, sense ànim de lucre, ajuden els més necessitats.

El primer donatiu a la plataforma el va fer ahir dilluns, a les 5 de la tarda. Va lliurar 1.152 paquets de pasta i 324 pots de xocolata en pols per ajudar a milers de persones que es troben en situació de vulnerabilitat degut a la crisi sanitària de la covid-19. Entre avui i demà la intenció és duplicar les donacions per cobrir tot el mes d'agost, un temps complicat tant per rebre com per donar. S'entregaran lots per a unes 400 famílies.

Cal Xavi ha volgut fer una agraïment especial a sor Lucia Caram i a la Fundació del Convent de Santa Clara (abans Fundació Rosa Oriol), que dirigeix la religiosa.