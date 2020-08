El conveni per restaurar la Seu només té assegurades tres de les quatre aportacions

Bastides al temple per realitzar la fase de l'any passat arxiu particular

La partida per a la restauració de la Seu del 2020 repetirà les aportacions de l'any passat per part de les administracions i el Bisbat, que hi posaran 60.000 euros cadascuna; 240.000 euros en total. Això, si fan l'aportació les quatre. De moment només hi ha assegurats 180.000 euros. El motiu és que, com ja ha passat els tres darrers anys (2017, 2018 i 2019), mentre la Diputació, l'Ajuntament i el bisbat de Vic mantenen el conveni a tres bandes, la Generalitat fa la seva aportació mitjançant una subvenció. Els tres anys anteriors es va definir com una subvenció directa al bisbat. Per a la d'enguany, en canvi, segons informació del bisbat, com a titular del temple s'haurà de presentar a una subvenció de pública concurrència convocada recentment.

És molt probable que el canvi del conveni de quatre a tres bandes estrenat el 2017 sigui un tema burocràtic -igual que quan es va decidir no fer un conveni plurianual com els del 2005, 2009 i 2014 i renovar-lo any rere any. Cap de les dues decisions, però, ajuda a agilitzar les obres, que cada any s'han d'acabar fent a final d'any, gairebé fora de termini. L'any passat, el conveni a tres bandes es va signar el mes d'octubre.



Actualització del parallamps

La restauració de l'arc boterell doble número 10 sencer de la façana sud, l'actualització del parallamps i l'arranjament del cablejat de la façana, per una banda; i, per l'altra, la restauració de tres mòduls de terrat i la instal·lació de les càmeres al sota claustre de l'acabat d'inaugurar Espai Oliba, són les obres que es portaran a terme el 2020 amb els diners per a la restauració de la basílica manresana.

En el cas de la Diputació, l'Ajuntament i el bisbat, el conveni «està en procés de signatura electrònica de cada administració i s'espera que quedi signat en els propers dies», han informat les fonts del bisbat. Els 180.000 euros que hi aporten serviran per restaurar l'arc boterell, actualitzar el parallamps i arranjar el cablejat. A més a més, també inclouen el 75% dels honoraris dels tècnics.

Expliquen que hi ha una segona part, que es la que «es farà en funció de la subvenció de concurrència pública de la Generalitat, de la qual tot just n'ha sortit la convocatòria, per un import de 60.000 euros». És on s'hi inclou la resta de l'obra esmentada (els tres mòduls de terrat i les càmeres a l'Espai Oliba, ja instal·lades), i el 25% dels honoraris dels tècnics.



Retirada de la tanca

Les obres del 2020 representaran poder portar a terme la sisena fase d'intervenció a la façana sud i la darrera en aquest banda del temple, que és la que estava més malmesa i a on s'han abocat els diners dels darrers acords. Un cop finalitzades, tal com ja va informar Regió7, es podrà retirar la tanca que s'hi va col·locar fa dotze anys perquè va caure un llamp al temple i hi havia despreniments. Com que és un espai per on passa gent, es va decidir aïllar part del perímetre del temple, on encara queda un tram de la tanca.

L'arquitecte responsable de les obres, Jaume Soldevila, explica pel que fa al nou parallamps, que se'n col·locarà un al campanar i es retirarà el que hi ha ara, juntament amb el que hi ha al cargol de Sant Pere perquè han quedat desfassats. L'endreça del cablejat servirà per treure cables d'instal·lacions que es van posar fa molt temps i que han anat quedant a la vista, la qual cosa dona una imatge de deixadesa i, alhora, podria arribar a ser un perill.

L'any passat, els diners es van destinar a la redacció del projecte executiu per als següents anys, a la rehabilitació d'un arc boterell a la façana sud; dos mòduls de ter-rat de la façana nord, i per a la instal·lació de línies de terra per a la il·luminació ornamental.